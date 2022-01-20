為何不乾脆斷交立陶宛？中國：不是害怕 是盼它糾正錯誤
中國近期因立陶宛與台灣互設代表處的問題，關係急速惡化，甚至降低與立陶宛的外交關係，並從經濟方面做出回應。近日中國駐法國大使盧沙野接受當地媒體專訪，被問到為何中國不乾脆與立陶宛斷交，是否因害怕歐盟反應時，盧沙野回應稱，是希望立陶宛回到堅持一中原則的立場，糾正錯誤。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-01-20 06:45:01
根據中國駐法國大使館官網消息，盧沙野17日接受《法國24台》（France24）採訪，記者問到，台灣近期在歐盟成員國之一的立陶宛設立代表處，名稱使用台灣而非台北，隨後北京就決定降低與立陶宛的外交關係，遭歐盟指責對立陶宛採取貿易報復措施，但中國也並未與立陶宛斷交，是不是害怕斷交會引發歐盟層面的後果？
對此盧沙野則表示，歐盟堅持奉行一個中國政策，而立陶宛的所作所為，違背了歐盟在涉台問題上的統一立場，不但給歐盟製造了麻煩，中國政府做出的反應也是正當合理的，中國必須確保所有與中國建立外交關係的國家，都恪守一個中國原則。
至於為何不與立陶宛斷交，盧沙野聲稱，這並不是害不害怕的問題，而是要表明對立陶宛公然違背一個中國原則的堅決反對。中國始終對立陶宛人民懷有友好感情，希望立陶宛政府糾正錯誤，回到堅持一個中國原則的正確立場上來。
盧沙野並說，對於台灣與歐盟進行簽雙邊投資協議談判一事，北京堅決反對與中國建交的國家和組織，與台灣當局有任何官方往來，這麼做會破壞中國與歐盟關係，也踩到北京的紅線。
訪談中，盧沙野也提到，北京仍希望促進與台灣的和平統一，但並未放棄使用武力這個選項，目的不是針對台灣人民，而是要震懾台獨和某些外國勢力。
此外，盧沙野還說，對要來的北京冬季奧運會有充分的信心，冬奧期間不會出現新冠肺炎病例激增的現象。