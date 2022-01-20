許藍方直播賣海鮮　「愛的小手」險誤傷派翠克胯下

小S（徐熙娣）的節目《小姐不熙娣》找來派翠克擔任助理主持，集結「帶貨天后」丟丟妹、「性學博士」許藍方、知名YouTuber嘟嘟等人，未開播便引起不少話題，還發展出網路版節目《小姐不藏私》，由派翠克帶領節目的美麗班底們，組成「不藏私小隊」，藉由不同的單元主題，揭開她們私下不為人知的一面。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-01-20 07:37:39
日前派翠克、許藍方、嘟嘟化身一日助理，直擊丟丟妹的直播現場，體驗她的叫賣過程。第一次直播叫賣讓他們直呼新奇，許藍方叫賣虎蝦，自己還不忘搶單，衝到工作人員旁邊，狂問：「還來得及嗎？有把我們的訂單放進去嗎？」就怕來不及搶到。看到直播間內比她還高的直立式屏幕，她竟一臉認真問：「這是手機嗎？怎麼這麼大？」讓丟丟妹無奈吐槽，引起全場爆笑。嘟嘟還爆料許藍方很天然呆，私下個性跟博士時的專業狀態完全不一樣。
派翠克被拱現場躺下跟丟丟妹比身高，卻險些被許藍方用「愛的小手」打到胯下，最後還被拱秀6塊肌跟人魚線，丟丟妹一看立刻說要驗真假，上手狂摸，讓他害羞大喊：「摸太裡面了！我第一次直播秀腹肌欸。」叫賣時派翠克更當場燒聲狂破音，讓他直呼：「我為了今天這幾天講話主持都不敢用嗓子，但叫賣真的完全不一樣，我到現在喉嚨都在痛。」