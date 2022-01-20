鳳梨曬截圖曝好友遭Keanna欺騙 「拿我寶寶照保Z」
謝和弦前妻Keanna日前發煽情文章，文後標記ØZI，讓人猜疑，她起初解釋是將思念寄托於好友的義大利混血小孩，不過事後又自爆和歌手ØZI曾經有關係。對此，網紅鳳梨表示認識的姊姊莫名被捲入這場紛爭，直指Keanna對她說謊。
娛樂中心/綜合報導
2022-01-20 07:56:30｜2022-01-20 07:59:10
鳳梨昨（19）日在IG上曬出多張聊天截圖，他稱聊天的對象為姐姐，對話內容對方疑是Keanna先前為了保護ØZI，曬出義大利混血寶寶照的媽媽，對方表示起初抱怨自己被Keanna所騙，隱瞞了跟ØZI「一夜情」的關係，還拿出小孩照片，不過小孩沒被Keanna碼掉讓她深陷網友騷擾，只能隱姓埋名，「如果我知道她們是一夜情的關係，我怎麼可能會幫她作證。」
鳳梨的姊姊還說，Keanna對於ØZI的事，一連串的發文後，就躲了起來，根本聯絡不上，留下一直被網友騷擾的自己。她坦言自己從頭到尾都不知道ØZI生日跟寶寶預產期同一天，她只知道男方對Keanna來說是個「很感謝的對象，從來都沒有說過是砲友」。鳳梨得知真相後，也替姐姐打抱不平「根本不關我姊的鳥事，搞得她一身腥」、「真的殺無內場」、「別再問我在說誰，坦白講我也不知道那女的是誰，很單純就她沒事害到我姊，我覺得很鳥，就這麼簡單」。（編輯：薛羽彤）