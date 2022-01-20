香港撲殺倉鼠抗疫惹議！街頭爆棄養潮　恐加劇病毒傳播

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報導指出，倉鼠棄養的地點包含太和、元朗、藍田等地，也有倉鼠被主人「連鼠帶籠」直接丟在垃圾桶蓋上方，還有人聲稱看到流浪倉鼠在街上亂跑。大批香港網友因而怒轟棄養者過於隨便、殘忍，更自發呼籲可以代為收留棄養倉鼠。有民眾無奈表示，已盡力在家中暫時收留約50隻倉鼠，並堅持「一籠一鼠」，惟目前情況已超出個人負荷，光1天收到的數量就比以往1個月還要多。
香港政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，當局決定滅鼠雖然有理，但若市民胡亂棄養，一旦當中有倉鼠已經染疫，之後與其它老鼠接觸而傳播病毒，反而容易令香港再次爆發新一波疫情。港大微生物學系講座教授袁國勇則指出，可以明白市民的不滿，但滅鼠是眼下唯一的選擇，必須在動物與人類生命之間取捨，更透露自從表態支持滅鼠後，收到恐嚇電郵「叫他去死」。
香港議員田北辰則批評港府，既然認為倉鼠有傳播病毒的風險，卻沒有實施強制手段，而只是呼籲近日有購買倉鼠的市民，主動將倉鼠交予漁護署，既不明確也很不像樣。對此香港食物及衞生局局長陳肇始坦言，目前尚無法可依，只能靠市民盡公民責任，自己交出倉鼠。
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