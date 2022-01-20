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香港撲殺倉鼠抗疫惹議！街頭爆棄養潮　恐加劇病毒傳播

▲香港有寵物店女店員確診感染Delta變異株，店內的倉鼠、環境樣本皆被驗出病毒，港府因此下令所有販賣倉鼠的寵物店必須停業，並人道撲殺至少2000隻倉鼠和小動物。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港有寵物店女店員確診感染Delta變異株，店內的倉鼠、環境樣本皆被驗出病毒，港府因此下令所有販賣倉鼠的寵物店必須停業，並人道撲殺至少2000隻倉鼠和小動物。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-01-20 08:10:07

香港近日傳出新冠變種毒株Omicron本土疫情，除了政府加強防疫規管、農曆新年假期恐泡湯以外，還因銅鑼灣有寵物店女店員確診感染Delta變異株，店內的倉鼠、環境樣本皆被驗出病毒，連曾經到訪的顧客也確診，港府因此下令所有販賣倉鼠的寵物店必須停業，並人道撲殺至少2000隻倉鼠和小動物。消息一出，香港多區均傳出有倉鼠遭主人遺棄街頭，讓專家憂心，若染疫的流浪倉鼠與街頭老鼠接觸後再傳給人類，恐怕會加劇病毒傳播。

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綜合港媒報導，香港政府因寵物店疫情而下達「滅鼠令」，將全港寵物店的倉鼠「人道處理」，引起爭議，全港多區都出現倉鼠棄養潮，有香港市民認為此方式過於「一刀切」，便發起「救鼠關注組」，自願認養遭恐慌飼主棄養的倉鼠。

報導指出，倉鼠棄養的地點包含太和、元朗、藍田等地，也有倉鼠被主人「連鼠帶籠」直接丟在垃圾桶蓋上方，還有人聲稱看到流浪倉鼠在街上亂跑。大批香港網友因而怒轟棄養者過於隨便、殘忍，更自發呼籲可以代為收留棄養倉鼠。有民眾無奈表示，已盡力在家中暫時收留約50隻倉鼠，並堅持「一籠一鼠」，惟目前情況已超出個人負荷，光1天收到的數量就比以往1個月還要多。

香港政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，當局決定滅鼠雖然有理，但若市民胡亂棄養，一旦當中有倉鼠已經染疫，之後與其它老鼠接觸而傳播病毒，反而容易令香港再次爆發新一波疫情。港大微生物學系講座教授袁國勇則指出，可以明白市民的不滿，但滅鼠是眼下唯一的選擇，必須在動物與人類生命之間取捨，更透露自從表態支持滅鼠後，收到恐嚇電郵「叫他去死」。

香港議員田北辰則批評港府，既然認為倉鼠有傳播病毒的風險，卻沒有實施強制手段，而只是呼籲近日有購買倉鼠的市民，主動將倉鼠交予漁護署，既不明確也很不像樣。對此香港食物及衞生局局長陳肇始坦言，目前尚無法可依，只能靠市民盡公民責任，自己交出倉鼠。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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