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汪小菲首談離婚大S主因　被問「怎向小孩解釋」秒變臉

▲汪小菲（左）首度露面談到與大S離婚主因。（圖／資料照、大S微博）
▲汪小菲（左）首度露面談到與大S離婚主因。（圖／資料照、大S微博）

娛樂中心/綜合報導

2022-01-20 09:44:56｜2022-01-20 09:57:28

大S（徐熙媛）與汪小菲去年婚變頻傳，11月正式宣布離婚消息，結束10年婚姻。而汪小菲事後被爆料婚內出軌大陸女星張穎穎，對此他發文怒否認，近日他上節目被問到「怎麼向小孩解釋爸媽關係」時，汪小菲變臉尷尬回覆一句話。

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▲汪小菲以餐飲品牌老闆身分上節目。（圖 / 微博）
▲汪小菲以餐飲品牌老闆身分上節目。（圖 / 微博）
▲汪小菲坦言不知如何向孩子解釋父母關係。（圖 / 微博）
▲汪小菲坦言不知如何向孩子解釋父母關係。（圖 / 微博）
汪小菲最近以餐飲品牌老闆身分上節目，主持人馬騰直問：「你有害怕孩子有一天會問到這個事嗎？就是爸爸媽媽為什麼都不在一起了」。只見汪小菲瞬間變臉沉默了好幾秒，尷尬表示，「小孩還挺小的現在」，馬騰不死心追問「將來問到的時候，你打算怎麼回答他？」汪小菲苦笑「我現在都不知道怎麼回答您了」。

▲汪小菲表示自己婚姻有受到影響。（圖 / 微博）
▲汪小菲表示自己婚姻有受到影響。（圖 / 微博）
接著，馬騰分享好友在一起10年的婚姻，詢問汪小菲的看法，他說：「我相信他們那10年應該沒經歷過疫情」，間接表示與大S婚變原因，有部分是因為疫情所影響。談到面對孩子的父親形象，汪小菲坦言從沒想過要樹立什麼父親形象，能多陪伴就多陪伴，希望給小孩良好的教育，並表示財富與成功對於下一代來說就像一把「雙刃劍」，因此不想給小孩太多的壓力。（編輯：薛羽彤）

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