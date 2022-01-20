綠委發表「台灣金虎」春聯　融合國軍改革與石虎保育元素

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「台灣金虎」春聯美術設計李俐蓁是趙天麟團隊的成員，她表示，因為是名「貓奴」，所以發想階段便以「石虎」為主角，既呼應今年的生肖也盼透過春聯介紹台灣最珍貴的石虎。她說「物種的絕滅對於共存於土地的人類而言是沈痛且難以估算的損失」，所以決定用畫筆為石虎保育貢獻一份心力。
李俐蓁表示，參考曾在動物園擔任教育推廣大使的石虎妹妹「集寶」的照片並融入她愛貓的神韻形塑成為「台灣萌虎將」，盼「台灣金虎」帶來正向、溫暖 ; 尤其萌虎將穿著帶有小英總統祝福的陸軍女性褲裝軍常服，更彰顯其具有保家衛國戰力的特殊意義。
趙天麟則稱讚「台灣金虎」春聯的發想及設計意涵，有滿滿的保育與溫暖。趙天麟說，石虎是台灣僅存的原生種貓科動物，出沒於淺山低海拔區，因為棲地被入侵及狩獵破壞成為第一級瀕臨絕種保育類野生動物。調查顯示，目前只有苗栗、南投與彰化八卦山一帶尚有石虎蹤跡，推估只有數百隻。
趙天麟指出，「台灣金虎」賀歲春聯除了物種保育觀念還融入國軍革新議題，蔡英文總統主政後，致力於精實國軍軍力質量並高度重視女性從軍的貢獻，讓社會看到女力在部隊的扮演重要的角色及承擔更重要的任務，海陸空軍部隊都可見女性軍士官活躍的身影。而「台灣萌虎將」的設計源起是蔡總統有一次出席國家級典禮，觀察到當時僅能著裙裝的女性官兵在凜冽寒風中打顫，總統即囑咐國防部研議設計女性官兵褲裝，既符合趨勢、貼近任務需求，更是人性關懷、友善務實。