英特爾CEO認因傲慢輸台積電 促美國「別浪費晶片危機」
英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）近日接受外媒專訪時，再次敦促美國與歐洲，不應浪費這波晶片危機帶來的啟示，而應竭力將晶片製造帶回本土，避免再讓晶片的製造過度集中在亞洲地區。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-01-20 09:18:43
根據《彭博社》報導，季辛格在《彭博資訊》主辦的The Year Ahead論壇上表示，各國政府必須從疫情導致供應鏈危機的情況學到教訓：「我們不應浪費這場危機」，並考慮在亞洲生產約80%的產品這件事，對國家安全可能造成的影響；他也對美國和歐盟將研議投注政府資金支持工廠建設一事持樂觀態度。
報導指出，晶片短缺在過去1年席捲了各行各業，幾乎損害了從汽車到iPhone等各種產品的銷售，這凸顯了亞洲以外的地區缺乏生產力的問題，而與中國日益緊張的關係，也增加了美國立法者復興當地製造業的壓力。
季辛格表示，他將很快宣布英特爾在美國和歐洲的製造擴張計劃。先前已有報導指出，英特爾計劃在德國設立製造基地，並在義大利和法國興建其他設施。另據Cleveland.com的網站資料顯示，英特爾下座美國境內工廠將設在俄亥俄州的哥倫布市。
而當主持人問到，英特爾過去有很長一段時間都是業界的龍頭老大，為何會被台積電、三星等大廠追過、中間出了什麼問題？季辛格則回應道：「有點驕傲自大吧，畢竟領先數十年，會對自己自滿些」，並矢言要讓英特爾力拚在4年內發展5個製程節點。