綠屏東初選激烈！最新民調周春米37%居首、莊瑞雄26%緊追

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若是黨內互比，則同樣以周春米37%最高，領先第2名莊瑞雄11%，領先第3名鍾佳濱13.9%，值得關注的是，二、三名與政黨對比互換，莊瑞雄反而領先鍾佳濱。
地方人士分析，此份民調樣本數有3819份，樣本數多，準確度應該不低。周春米拉開差距，主因是平時服務到位，加上潘孟安感謝其長期對於地方大小建設的協助爭取，加上女性溫暖的特質，都讓未曾出過女縣長的屏東縣民有感。
該人士分析，周春米也同步掛出蔡英文、賴清德、蘇貞昌、潘孟安一起合體的五人看板，希望能拉進更多深綠選民的支持。
該人士也說，莊瑞雄對比支持度雖仍為第三名，但黨內互比以及看好度已經超過鍾佳濱，可能也因為如此，近來發動主動攻擊操作，希望能對上第一名的周春米，邊緣化鍾佳濱，期盼發揮過去在台北的空戰系統增加支持度。
該人士也說，不過莊瑞雄喊出「超越高雄」並在台北開記者會，確實讓地方基層有所距離，「魔鬼說」也讓部分基層要其道歉，後續效應都值得觀察。
該人士也觀察，鍾佳濱則是對比支持度逐漸被莊瑞雄追上，加上最近莊瑞雄幾波攻勢，支持者擔心被邊緣化，因此鍾陣營換掉原本與前縣長曹啟鴻的合體看板，改換上目前聲量較高的副總統賴清德同框，希望能拉開膠著已久的民調，能夠守住第二名繼續往第一名努力。
黨內人士則表示，潘孟安施政滿意度高達91%，三位同黨候選人如何將縣長如此高的滿意度轉換成個別候選人的支持率，就要靠三位候選人各憑本事，努力在黨中央尚未決定初選期程的最後衝刺期間，全力各展身手。