打炒房沒用？民眾看房價 逾5成估未來半年會漲3%至10%
政府出手打炒房，但國內房價仍持續飆漲，民眾也感受房價上漲壓力。根據國泰金控今（20）日公布2022年1月國民經濟信心調查結果，有關居住地住宅價格變化，高達83%民眾認為過去半年房價上漲超過3%，有54.6%民眾預期未來半年房價漲幅介於3%至10%。更有24%的人覺得會漲超過10%。
記者顏真真/台北報導
2022-01-20 09:43:33｜2022-01-20 09:44:19
國泰金這項調查是在今年1月1至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共2萬2431份有效填答問卷。
根據調查結果顯示，對於過去6個月居住地住宅的價格變化，這次與2021年3月調查結果比較，有高達83.3%的民眾認為過去半年房價上漲超過3%，較2021年3月調查增加17.7個百分點，而14.6%民眾認為房價變化在上下3%，較2021年3月調查減少15.8個百分點，僅2.1%民眾覺得房價下跌超過3%，較2021年3月調查減少1.9個百分點。因此，總結而言，民眾認為房價上漲的比例增加。
對於未來6個月居住地住宅的價格變化預期，與2021年3月調查結果比較，這次有24%民眾預期未來半年居住地住宅價格漲幅超過10%，較2021年3月調查增加12.5個百分點，而54.6%民眾預期房價漲幅介於3%e至10%，較2021年3月調查增加2.4個百分點。
此外，預期房價將在上下3%區間內變化的民眾比例則從30.9%降至17.8%，較2021年3月調查減少13.1個百分點，也僅3.5%民眾預期房價跌幅超過3%，較2021年3月調查減少1.8個百分點，整體來看，這次民眾看漲未來半年的比例與幅度皆較2021年3月調查增加。