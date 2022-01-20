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台股18200點失守　早盤一度跌百點後跌幅縮小

▲台北股市今（20）日開盤跌15.2點，加權股價指數以18212.26點開出，隨後跌100點下殺來到18125點，18200點關卡失守。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（20）日開盤跌15.2點，加權股價指數以18212.26點開出，隨後跌100點下殺來到18125點，18200點關卡失守。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎/台北報導

2022-01-20 09:35:29｜2022-01-20 09:39:29

美股昨（19）日走跌，台北股市今（20）日開盤跌15.2點，加權股價指數以18212.26點開出，隨後跌100點左右下殺來到18125點，18200點關卡失守。權值股台積電早盤跌3元左右，來到652元。友達、群創、聯電相對強勢，至於聯發科弱勢跌2%。

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美股道瓊指數19日下跌339.82點，或0.96%，收35,028.65點；那斯達克指數下跌166.64點，或1.15%，收14,340.25點；標普500指數下跌44.35點，或0.97%，收4,532.76點；費城半導體指數下跌115.1點，或3.09%，收3,612.2點。

台北股市今日開盤跌15.2點，加權股價指數以18212.26點開出，之後一度跌百點下殺來到18125點，18200點關卡失守，隨後跌幅縮小。權值股台積電早盤跌3元左右，來到652元。聯發科早盤跌2%以上，來到1070元。友達、群創早盤分別漲2.7%與4%相對強勢。

今日金融股綠油油，包括富邦金、國泰金、開發金、台新金、永豐金都跌逾1%，至於LED族群則相對抗跌，聯嘉、鼎元、台亞、億光、光鋐漲1到2%。

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