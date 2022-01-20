foodpanda月費2/14漲至119元　漲20%和Uber Eats只差1元

我是廣告 請繼續往下閱讀
49元的甜蜜期維持了3個月，foodpanda在去年7月1日正式將訂閱價格恢復至原價99元，對於早已養成使用習慣，且每月叫外送超過3次的用戶來說，未破百元的月費還是相對有競爭優勢。而foodpanda在月初突喊出新年開工優惠，再度祭出久違的月費限時半價 49元（1 月 4 日至 2 月 4 日），新訂閱及續訂者都能同享半價，這波又成功吸引不少新客入坑，但開心的時光沒有太久，因為在限時半價之後，迎來的是月費調漲。
foodpanda昨（19）日發信通知會員，自2月14日10時起將推出3種訂閱方案，每種方案都是消費滿179元享無限次免費外送，以及不定期pro專屬優惠。分別是月費制119元、半年制650元（平均每月108.2元）、年費制1299元（平均每月108.2元），比起原先月費99元，漲幅最高達20%。而foodpanda為了緩解用戶反彈，也同步宣告3/31 前訂閱年費制，可享限時特價999元，換算下來每月平均83.2元，確實比目前月費還便宜。
foodpanda也回應《NOWnews今日新聞》詢問表示，平台提供多種訂購方案如訂閱制年費、半年等，給予消費者更加彈性多元的選擇，每種方案皆享消費滿179元，可無限次免費外送服務，以及不定期專屬優惠，使用門檻最低且全台各城市均適用。
點開App滑過一輪，foodpanda店家外送費用大多落在29元、39元、49元不等，即使以新月費119元來計算，每月叫4次以上外送還是能輕易回本，而且還有pro會員獨享的外帶自取5%優惠、生鮮雜貨5%優惠，以及不定期pro優惠券，對於每周都會叫1次外送的人來說，選擇訂閱制其實還是穩賺不賠，只是月費小幅調漲還是會讓人忍不住感嘆：「瑞凡，我回不去了」。