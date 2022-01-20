COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

foodpanda月費2/14漲至119元　漲20%和Uber Eats只差1元

▲foodpanda月費將由99元調漲至119元，與對手Uber Eats月費120元只差1塊錢，恐掀起外送版圖大戰。（示意圖／ NOWnews 資料照）
▲foodpanda月費將由99元調漲至119元，與對手Uber Eats月費120元只差1塊錢，恐掀起外送版圖大戰。（示意圖／ NOWnews 資料照）

記者黃韻文/綜合報導

2022-01-20 10:38:35｜2022-01-20 10:55:01

瑞凡快叫外送，99元回不去了！foodpanda昨（19）日發信向會員預告，2月14日上午10點起，將推出全新3種訂閱方案，分別是月費制119元、半年制650元、年費制1299元，若用戶在3月底前訂購年費制，可享限時特價999元。看似選擇方案變多，但不爭的事實是，月費制從原先99元調漲至119元，漲幅高達20%，幾乎追上對手Uber Eats「優饗方案」每月120元，兩大外送訂閱制月費只差1元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲foodpanda昨（19）日發出會員信，預告2月14日起推出全新3種方案。（圖／翻攝畫面）
▲foodpanda昨（19）日發出會員信，預告2月14日起推出全新3種方案。（圖／翻攝畫面）
兩大外送龍頭foodpanda、Uber Eats均力推訂閱制，也就是付一筆固定月費，訂單達指定門檻就能無限次免外送費。foodpanda在去年4月1日首度上線訂閱制「pandapro」，為了力尬早在2019年底就推行訂閱制的Uber Eats，熊貓在初上線之際不惜祭出每月49元超便宜月費，等於叫兩次外送就回本，當時吸引不少Uber Eats會員轉投熊貓懷抱。

49元的甜蜜期維持了3個月，foodpanda在去年7月1日正式將訂閱價格恢復至原價99元，對於早已養成使用習慣，且每月叫外送超過3次的用戶來說，未破百元的月費還是相對有競爭優勢。而foodpanda在月初突喊出新年開工優惠，再度祭出久違的月費限時半價 49元（1 月 4 日至 2 月 4 日），新訂閱及續訂者都能同享半價，這波又成功吸引不少新客入坑，但開心的時光沒有太久，因為在限時半價之後，迎來的是月費調漲。

foodpanda昨（19）日發信通知會員，自2月14日10時起將推出3種訂閱方案，每種方案都是消費滿179元享無限次免費外送，以及不定期pro專屬優惠。分別是月費制119元、半年制650元（平均每月108.2元）、年費制1299元（平均每月108.2元），比起原先月費99元，漲幅最高達20%。而foodpanda為了緩解用戶反彈，也同步宣告3/31 前訂閱年費制，可享限時特價999元，換算下來每月平均83.2元，確實比目前月費還便宜。

foodpanda也回應《NOWnews今日新聞》詢問表示，平台提供多種訂購方案如訂閱制年費、半年等，給予消費者更加彈性多元的選擇，每種方案皆享消費滿179元，可無限次免費外送服務，以及不定期專屬優惠，使用門檻最低且全台各城市均適用。

點開App滑過一輪，foodpanda店家外送費用大多落在29元、39元、49元不等，即使以新月費119元來計算，每月叫4次以上外送還是能輕易回本，而且還有pro會員獨享的外帶自取5%優惠、生鮮雜貨5%優惠，以及不定期pro優惠券，對於每周都會叫1次外送的人來說，選擇訂閱制其實還是穩賺不賠，只是月費小幅調漲還是會讓人忍不住感嘆：「瑞凡，我回不去了」。

▲兩大外送訂閱制比較。（圖／記者黃韻文製）
▲兩大外送訂閱制比較。（圖／記者黃韻文製）

 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位男神妳選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位男神妳選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀