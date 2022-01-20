桃園學校、幼兒園學生確診！鄭文燦提「5對策」力阻疫情
本土疫情持續延燒，桃園市昨日增8例確診，累計共有17名學生染疫，截至目前有16間學校與幼兒園停課14天；為了防堵疫情擴散，桃園市長鄭文燦在今（20）日上午的疫情記者會上提出幼兒園5項對策。
編輯中心／綜合報導
2022-01-20 10:46:58
鄭文燦表示，首先是必須落實健康管理，每日入園和中午、離園時均須量測體溫；第二要求幼兒園採固定坐位，停止跨班、掛園活動，且用餐時需使用隔板；第三是落實環境規範，必須打開窗戶保持室內通風，密閉空間的遊具暫停開放使用。
第四項是幼兒專用車採固定坐位，且上車時需先量測體溫，最後則是環境清潔每日須達3次。
至於最新採檢結果，鄭文燦說，內壢國小、美奇幼兒園、佳音英語元生分校、小牛津幼兒園4校學生採檢均為陰性，其他仍在進行中。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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