太魯閣事故　台鐵與26名罹難家屬共提民事訴訟

台鐵0402太魯閣號事故發生至今8個月，不過從和解到賠償興訟的緩慢過程讓結案遙遙無期。台鐵今（20）日對外說明，目前已和26位罹難者家屬達成和解，並與26位罹難者家屬共同具名向義祥工業社、東新營造有限公司等單位提起民事訴訟。
記者黃仁杰／台北報導
2022-01-20 10:49:29｜2022-01-20 11:08:27
有關0402台鐵408次列車事故，台鐵今日表示，已藉由受讓罹難者家屬財產損害賠償請求權與已和解的26位罹難者家屬共同具名，於1月17日以李○祥、華○好、李○福、張○○財、黃○和、黃○利、郭○振、義祥工業社、東新營造有限公司、聯合大地工程顧問有限公司、中棪工程顧問有限公司等人為被告，向台灣花蓮地方法院提起民事訴訟。
另外，台鐵表示，就不參與本次起訴的已和解或待和解罹難者家屬，台鐵將陸續以追加原告方式納入本件民事訴訟程序中。
台鐵說明。本件民事訴訟的求償金額，是以台鐵局支付之補償金額，1570萬元作為基礎，並完全尊重家屬提出之個別請求金額及主張，由台鐵委請律師撰擬書狀協助於本件民事訴訟進行請求，待法院判決確定後，就法院判決超過台鐵已支付之補償金額之部分，台鐵將再給付差額予罹難者家屬。0402事故所應承擔之部分絕不卸責，並將盡全力給予家屬妥善的關懷與協助。