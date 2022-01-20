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傳台積電有意轉向中油宿舍區　高市府：謠言

▲近日傳出台積電對市政府整治中油污染土地不具信心，有意移至未受污染的中油宿舍區及球場，居民表示強烈抗議。（台積圖／KK陣線提供）
▲近日傳出台積電對市政府整治中油污染土地不具信心，有意移至未受污染的中油宿舍區及球場，居民表示強烈抗議。（台積圖／KK陣線提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-01-20 11:52:37｜2022-01-20 12:06:15

中油污染第三區整治再一個多月就要解列、交地給台積電，近日傳出台積電對市政府整治不具信心，有意移至未受污染的中油宿舍區及球場，消息傳出後居民表示強烈抗議，由國民黨議員組成的KK政線召開記者會希望市府公開說明，不能讓台積電設廠功虧一簣；但對此，環保局強調，污染整治工作如期如質進行，沒有搬到宿舍區的問題，相關搬遷的資訊屬不實謠言。

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KK政線指出，為了提供台積電第一期建廠土地，高雄市政府砸大錢趕工，把需要17年的土壤及地下水整治工程縮短到2年，工程動工至今，不斷傳出附近居民聞到開挖土壤逸散出來的臭氣，大家擔心毒氣逸散要求入場檢視，市府卻一再藉故推辭，讓地方更加不安，各種流言四起，更有人說台積電對「超速整治」土地似乎有環保方面的疑慮，有意轉至沒有污染問題的中油宿舍區及球場一帶設廠。

KK政線要求市府整治資訊要透明，要公開接受各界的檢驗，不要讓市民覺得市府在黑箱整治，此外，社區居民提出就地讓售的訴求已有二、三十年，陳其邁為了企業招商可以把整治時間由17年縮短為兩年，應該拿出同樣的魄力為民眾解決問題。

宏榮里里長陳宏榮強調，住戶居住權宜需重視，中油整治應有即時監控系統，宿舍區住戶居住權益，盼中油善意回應；宏毅里里長馮靖絨表示，中油要更積極面對1157戶居民的居住權益；後勁勞宅自救會自救會會長徐嘉志表示，宿舍區有永久使用權，有文史價值，盼陳其邁市長正視問題，要為在地居民做計畫，別再被財團把持。

▲台積電設廠高雄預定地、高煉廠舊址整治已開始動工整治。（圖／讀者提供）
▲台積電設廠高雄預定地、高煉廠舊址整治已開始動工整治。（圖／讀者提供，資料照）
環保局表示，高煉廠現場整治工作，目前第三區工區現場已開挖完成，整治期間每日派員進行現場監督查核工作，除要求整治廠商確依改善計畫書內容規定辦理，並做好相關二次污染防治措施；依據環境監測結果顯示，民眾最關心的苯濃度最高值僅 1.04 ppb，遠低於管制標準 40 ppb，相關監測數據均公開於環保局官網的中油高煉廠環境監測專區 （https://ksepb.kcg.gov.tw/AdministrativeMessages/PublicInformations/KSCPCF）。

環保局針對中油高煉廠土污整治工區周界設有微型感測器（9 組）、移動式空氣品質監測車（1 台），加上環保署測站（3 站，楠梓、 仁武、左營測站），透過即時空品連續監測，隨時掌握整治過程是否影響到周邊環境空氣品質，除監測空氣品質外，也搭配鋼瓶及 FTIR等不定期採樣分析，確保空氣中揮發性有機物質（包含苯）符合周界標準。

環保局長張瑞琿指出，高雄市政府已與高煉廠鄰近8里里長開會溝通，並帶里長至工區現場參訪瞭解實際整治現況，聽取里長建議，未來會持續將資訊公開外，會於廠區門口設置看板提供民眾閱覽，降低周遭居民的擔憂與疑慮，沒有宿舍搬遷的問題。

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