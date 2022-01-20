傳台積電有意轉向中油宿舍區　高市府：謠言

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KK政線要求市府整治資訊要透明，要公開接受各界的檢驗，不要讓市民覺得市府在黑箱整治，此外，社區居民提出就地讓售的訴求已有二、三十年，陳其邁為了企業招商可以把整治時間由17年縮短為兩年，應該拿出同樣的魄力為民眾解決問題。
宏榮里里長陳宏榮強調，住戶居住權宜需重視，中油整治應有即時監控系統，宿舍區住戶居住權益，盼中油善意回應；宏毅里里長馮靖絨表示，中油要更積極面對1157戶居民的居住權益；後勁勞宅自救會自救會會長徐嘉志表示，宿舍區有永久使用權，有文史價值，盼陳其邁市長正視問題，要為在地居民做計畫，別再被財團把持。
環保局表示，高煉廠現場整治工作，目前第三區工區現場已開挖完成，整治期間每日派員進行現場監督查核工作，除要求整治廠商確依改善計畫書內容規定辦理，並做好相關二次污染防治措施；依據環境監測結果顯示，民眾最關心的苯濃度最高值僅 1.04 ppb，遠低於管制標準 40 ppb，相關監測數據均公開於環保局官網的中油高煉廠環境監測專區 （https://ksepb.kcg.gov.tw/AdministrativeMessages/PublicInformations/KSCPCF）。
環保局針對中油高煉廠土污整治工區周界設有微型感測器（9 組）、移動式空氣品質監測車（1 台），加上環保署測站（3 站，楠梓、 仁武、左營測站），透過即時空品連續監測，隨時掌握整治過程是否影響到周邊環境空氣品質，除監測空氣品質外，也搭配鋼瓶及 FTIR等不定期採樣分析，確保空氣中揮發性有機物質（包含苯）符合周界標準。
環保局長張瑞琿指出，高雄市政府已與高煉廠鄰近8里里長開會溝通，並帶里長至工區現場參訪瞭解實際整治現況，聽取里長建議，未來會持續將資訊公開外，會於廠區門口設置看板提供民眾閱覽，降低周遭居民的擔憂與疑慮，沒有宿舍搬遷的問題。