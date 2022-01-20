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謝和弦爆KT床上超主動　酸她「暈船得不到就毀掉ØZI」

▲謝和弦（左）開酸Keanna得不到就毀掉ØZI。（圖／臉書）
▲謝和弦（左）開酸Keanna得不到就毀掉ØZI。（圖／臉書）

娛樂中心/綜合報導

2022-01-20 11:05:23

謝和弦前妻Keanna（KT、戴一軒）和ØZI感情事件鬧得沸沸揚揚，謝和弦也多次發文表達看法，今（20）日謝和弦再發文表示「穿豹紋內衣擦紅色口紅床上超主動，嚇死金曲新人小朋友謝謝別再聯絡」，更暗指Keanna得不到就毀掉ØZI，引發網友熱議。

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▲謝和弦狂酸前妻。（圖 / 謝和弦臉書）
▲謝和弦狂酸前妻。（圖 / 謝和弦臉書）
自從Keanna自爆和ØZI有過關係後，謝和弦多次開酸前妻，且自己認證戴綠帽。今日謝和弦又以「雙面裸泳」為題發文，用作詞方式指稱前妻「穿豹紋內衣擦紅色口紅床上超主動」，因此嚇壞金曲新人，並嘲諷她，「約炮暈船得不到就全毀掉，拿別人小孩幫自己圓謊這是哪一招」。

▲謝和弦諷KT得不到ØZI就毀掉。（圖 / 謝和弦臉書）
▲謝和弦諷KT得不到ØZI就毀掉。（圖 / Keanna臉書）
▲ØZI與Keanna曾有過關係。（圖 / ØZI臉書）
▲ØZI與Keanna曾有過關係。（圖 / ØZI臉書）
對於Keanna被前經紀人爆料婚內一夜情，她回覆「沒有前經紀人」，讓謝和弦相當傻眼表示，「自導自演被金剛狼抓傷的前經紀人，沒想到從來沒有這個人真是見鬼了」。事實上，Keanna發出與ØZI曖昧對話截圖後，不斷喊話ØZI出面溝通，「真心懇求你們能一起將事件平息，別再讓沉默導致網友的繼續揣測、攻擊與腦補劇情了，麻煩了，謝謝。」並提供聯絡方式，「我們等妳們的來電，非常感恩。」（編輯：薛羽彤）

▲謝和弦臉書全文。（圖 / 謝和弦臉書）
▲謝和弦臉書全文。（圖 / 謝和弦臉書）

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