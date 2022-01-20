帛琉確診暴增近200例 外交部：多以Omicron感染為主
新冠肺炎疫情全球蔓延，連號稱「零確診」的帛琉近期也暴增189人確診，由於旅客自帛琉返台僅需自主健康管理，讓外界憂「台帛旅遊泡泡」恐成為防疫破口。對此，外交部今（20）日表示，中央流行疫情指揮中心下午將與帛琉相關單位討論，我國已經籌備馳援口罩與快篩試劑等防疫物資。
記者呂炯昌／台北報導
2022-01-20 12:01:48｜2022-01-20 12:03:56
外交部今日舉行線上記者會，發言人歐江安答覆表示，帛琉確診案例大多來自關島進入帛琉的旅客，帛琉政府第一時間已擴大防疫措施，並調查接觸史，美國疾病管制與預防中心（CDC）也立刻到帛琉協助防疫，研判帛琉國內確診者大多以Omicron變異株輕症為主，帛琉政府也鼓勵民眾施打第三劑的加強劑來防範變種病毒。
歐江安表示，帛琉駐館發生新冠肺炎境外移入確診案例以來，駐館密切與帛琉政府維持密切溝通，掌握疫情發展，隨時將帛琉疫情轉達給指揮中心，作為指揮中心政策評估判斷依據。在外交部與外館安排下，今天下午指揮中心將與帛琉衛生單位進行視訊會議，會就帛琉防疫情形進一步深入交換意見，也會滾動式檢討台帛旅遊圈防疫施行規則。
外交部表示，為積極協助帛琉防疫，應帛琉政府請求，立即籌備所需醫療物資，包括提供超過7萬片兒童與成人用口罩、500劑快篩試劑、1萬劑抗原快篩試劑，新光醫院也會派醫療團到帛琉協助防疫工作，華航也會搭載醫療物資到帛琉，預計週六送達帛琉協助防疫。
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