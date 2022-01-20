好好認真防疫！陳偉杰籲：蔡政府少點選舉布局及政治鬥爭

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陳偉杰指出，日前接到民眾陳情，因應Omicron疫情越演越烈，民間尾牙雖未禁，但禁「逐桌敬酒」，但民眾陽奉陰違；疫情延燒，按理說在疫情持續升溫的情況下，許多尾牙活動應陸續取消，但實際上是許多尾牙不但搶著辦，還要趕緊辦，因為怕政府突如其來的禁止，更擔心宣佈餐廳禁止內用。
陳偉杰反問，民間尾牙難道沒有群聚感染的可能性嗎？民眾那麼急著辦尾牙，不也是因為中央政府的防疫策略讓民眾無所適從，只好趁著政府還沒正式的宣布前，趕緊辦理嗎？政府若不排除未來再次升三級的可能，要請大家想想，去年升三級後整體台灣付出的經濟代價與社會成本
陳偉杰認為，根據專家分析，若想與病毒共存，至少要達到60歲以上施打第3劑達到八成，且抗病毒藥物量已有總人口的一成，台灣想與病毒共存時機尚早；也誠心建議蔡政府少點選舉的布局及政治鬥爭，別再想安排陳時中要去哪裡選市長，「好好認真防疫」，別再讓無辜的民眾擔憂和無所適從，天佑台灣！
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