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好好認真防疫！陳偉杰籲：蔡政府少點選舉布局及政治鬥爭

▲陳偉杰質疑，中央政府所謂的「滾動式調整」防疫，或許就是在無計可施的狀況下，採取隨機應變、見招拆招的防疫，希望疫情最好「自動退散」。（圖／記者陳志仁攝）
▲陳偉杰質疑，中央政府所謂的「滾動式調整」防疫，或許就是在無計可施的狀況下，採取隨機應變、見招拆招的防疫，希望疫情最好「自動退散」。（圖／記者陳志仁攝）

記者陳志仁／新北報導

2022-01-20 11:44:02

Omicron染疫的人數直線上升，疫情目前已從桃園、雙北擴散到鄰近的新竹等地區；身兼國民黨文傳會副主委的新北市議員陳偉杰呼籲，為政者不能信口開河，更別因為選舉連3勝，近期又沒有選舉，就對防疫敷衍了事！

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陳偉杰今（19）日表示，Omicron病毒傳染力強、清零不易，防疫指揮官陳時中說，「力求清零，也做共存的準備，也沒說未來不升三級」；乍聽之下，政府似乎對Omicron的傳染力已莫可奈何，目前的防疫策略讓民眾一頭霧水，為何不乾脆直接告訴民眾「見招拆招、隨機應變」，好讓民眾提早自立自強。

陳偉杰指出，日前接到民眾陳情，因應Omicron疫情越演越烈，民間尾牙雖未禁，但禁「逐桌敬酒」，但民眾陽奉陰違；疫情延燒，按理說在疫情持續升溫的情況下，許多尾牙活動應陸續取消，但實際上是許多尾牙不但搶著辦，還要趕緊辦，因為怕政府突如其來的禁止，更擔心宣佈餐廳禁止內用。

陳偉杰反問，民間尾牙難道沒有群聚感染的可能性嗎？民眾那麼急著辦尾牙，不也是因為中央政府的防疫策略讓民眾無所適從，只好趁著政府還沒正式的宣布前，趕緊辦理嗎？政府若不排除未來再次升三級的可能，要請大家想想，去年升三級後整體台灣付出的經濟代價與社會成本

陳偉杰認為，根據專家分析，若想與病毒共存，至少要達到60歲以上施打第3劑達到八成，且抗病毒藥物量已有總人口的一成，台灣想與病毒共存時機尚早；也誠心建議蔡政府少點選舉的布局及政治鬥爭，別再想安排陳時中要去哪裡選市長，「好好認真防疫」，別再讓無辜的民眾擔憂和無所適從，天佑台灣！
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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