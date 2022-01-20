全球第一！聯發科展示Wi-Fi 7技術　終端產品2023年上市

聯發科成為全球首家率先完成 Wi-Fi 7 技術現場展示的公司，其日前為主要客戶和產業合作夥伴帶來的兩項 Wi-Fi 7 關鍵技術的展示，展現出高速度與低延遲的絕佳傳輸性能。聯發科積極參與 Wi-Fi 標準前端研發，是首批採用 Wi-Fi 7 的公司之一，預計搭載聯發科 Wi-Fi 7 技術的終端產品將於 2023 年上市。

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聯發科技副總經理暨智慧聯通事業部總經理許皓鈞表示， Wi-Fi 7 的推出代表著 Wi-Fi 首次可真正取代寬頻有線 / 乙太網路技術。聯發科技的 Wi-Fi 7 技術將成為家用、商用和工業網路的核心網路，為多人 AR/VR 應用、雲端遊戲、 4K 視訊通話和 8K 串流媒體等應用提供卓越的無縫連網解決方案。

聯發科驗證了其 Filogic Wi-Fi 7 技術可達到 IEEE 802.11be 定義的最大速度。同時，該公司還展示了多重連接模式技術（ Multi-Link Operation ， MLO ），可同時聚合不同頻段上的多個頻道，因此即使某些頻段受干擾或出現壅塞，資料仍可無縫傳輸，讓連網更快、更可靠，這對於需要穩定、持續、即時訊號傳輸品質的影像串流和遊戲等應用至關重要。

IDC 全球半導體研究副總裁 Mario Morales 表示，快速寬頻連網、高解析度影音串流及 VR 遊戲的發展正在推升市場對 Wi-Fi 6 、 Wi-Fi 6E 、以及即將到來的 Wi-Fi 7 的需求。 Wi-Fi 7 增強了頻寬、 QAM 、多重連接模式技術等新功能，預期可應用在旗艦級手機、 PC 等消費產品上，在零售市場、工業應用等垂直應用上也應大有發揮；網路服務商也可以開始針對不同市場進行更廣泛的部署。」