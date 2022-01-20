特企／國泰大樹計畫　讓教育沒有到不了的偏鄉

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依據教育部109學年度資料顯示，全台灣有超過 9.7萬偏鄉學童 面臨教育資源不足困境。為此，《大樹計畫》志工深入偏鄉，走訪綠島國小傾聽台灣教育現場的聲音。問及偏鄉孩子們對於未來的想像時，其實與都市孩子一樣無比遠大。有孩子想成為無國界醫生、救護車司機、志工幫助他人，也有孩子想當老師，只因為成就他人時，感到無比滿足。
然而，疫情衝擊百業，許多家庭收入銳減，卻因未達低收入戶標準，難以申請政府補助。國泰世華銀行基金會董事長李明賢表示，「教育資源到不了的地方就是偏鄉，每個孩子都有勇敢作夢的權利，不因環境差別而有所限制。」《大樹計畫》透過第一線教師找到真正需要協助的個案，並由學校進行複審，助學金經由各縣市教育處核定後補助，以嚴謹的態度將善款幫助真正需要的學生，扶助弱勢學童順利就學，朝夢想前進。
資助球隊賽事 讓體育訓練孩子自信前進
《大樹計畫》除提供偏鄉弱勢學生助學金外，2014年起更擴大補助學校推動體育社團活動，賦予孩子多元學習體驗的機會，贊助小選手們參與台灣和國際賽事，至今挹注了85個體育專案，讓教練及選手們不必再為了比賽或訓練經費奔走，可更專注於訓練。
值此歲末年終時節，國泰世華銀行基金會邀請大家一起加入《大樹計畫》發揮愛心，將獲得年終獎金、紅包、壓歲錢的喜悅分享出去。民眾可透過國泰世華銀行基金會官網，不限單筆、定期定額，亦可使用小樹點(信用卡)折抵捐款，共同加入愛的行列，讓每位孩子都有公平學習的機會，在愛的支持與陪伴下，多元發展，快樂學習。
大樹計畫綠島影片： https://lihi1.com/Yt4b5
大樹計畫捐款網址： https://lihi1.com/8bxQx