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特企／國泰大樹計畫　讓教育沒有到不了的偏鄉

▲全台約9.7萬偏鄉學童資源匱乏，國泰世華銀行基金會《大樹計畫》邀請大家在歲末年終發揮愛心，讓教育沒有到不了的偏鄉。（圖／國泰世華銀行基金會提供）
▲全台約9.7萬偏鄉學童資源匱乏，國泰世華銀行基金會《大樹計畫》邀請大家在歲末年終發揮愛心，讓教育沒有到不了的偏鄉。（圖／國泰世華銀行基金會提供）

本報訊

2022-01-20 16:08:54

許多人歡欣期待農曆新年到來，但對偏鄉弱勢家庭來說，年假後孩童新學期學費無著，已澆熄過節喜悅。秉持「讓幼苗長成大樹」的信念，國泰世華銀行基金會開辦《大樹計畫》18年來，已挹注超過新台幣2.2億元，扶助超過22萬名弱勢學童安心就學，近日更赴綠島國小傾聽教育現場的聲音，並拍攝影片分享偏鄉學童的日常與夢想。值此歲末年終，國泰世華邀請民眾捐出部分年終獎金或紅包，以實質行動灌溉弱勢學童，讓他們也有公平受教的機會。

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大樹計畫助學金　幫助孩子突破學習困境

依據教育部109學年度資料顯示，全台灣有超過 9.7萬偏鄉學童 面臨教育資源不足困境。為此，《大樹計畫》志工深入偏鄉，走訪綠島國小傾聽台灣教育現場的聲音。問及偏鄉孩子們對於未來的想像時，其實與都市孩子一樣無比遠大。有孩子想成為無國界醫生、救護車司機、志工幫助他人，也有孩子想當老師，只因為成就他人時，感到無比滿足。

然而，疫情衝擊百業，許多家庭收入銳減，卻因未達低收入戶標準，難以申請政府補助。國泰世華銀行基金會董事長李明賢表示，「教育資源到不了的地方就是偏鄉，每個孩子都有勇敢作夢的權利，不因環境差別而有所限制。」《大樹計畫》透過第一線教師找到真正需要協助的個案，並由學校進行複審，助學金經由各縣市教育處核定後補助，以嚴謹的態度將善款幫助真正需要的學生，扶助弱勢學童順利就學，朝夢想前進。

資助球隊賽事　讓體育訓練孩子自信前進

《大樹計畫》除提供偏鄉弱勢學生助學金外，2014年起更擴大補助學校推動體育社團活動，賦予孩子多元學習體驗的機會，贊助小選手們參與台灣和國際賽事，至今挹注了85個體育專案，讓教練及選手們不必再為了比賽或訓練經費奔走，可更專注於訓練。

值此歲末年終時節，國泰世華銀行基金會邀請大家一起加入《大樹計畫》發揮愛心，將獲得年終獎金、紅包、壓歲錢的喜悅分享出去。民眾可透過國泰世華銀行基金會官網，不限單筆、定期定額，亦可使用小樹點(信用卡)折抵捐款，共同加入愛的行列，讓每位孩子都有公平學習的機會，在愛的支持與陪伴下，多元發展，快樂學習。

大樹計畫綠島影片： https://lihi1.com/Yt4b5

大樹計畫捐款網址： https://lihi1.com/8bxQx

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