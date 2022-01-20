越南私校紛紛倒閉！教育部曝巨大隱憂

《四方報》報導，隨著疫情在越南延燒，除了工廠面臨缺工，胡志明市許多的私立學校均面臨倒閉。越南教育與培訓部部長阮金山（Nguyen Kim Son）在近期一場線上會議表示：「該是開學的時候了。」相關單位表示，私校陸續關門，如果狀況持續下去，恢復實體上課時可能就沒有足夠的教室能給學生使用。
記者賴正琳/綜合報導
2022-01-20 11:55:43
據悉，越南去年遭受COVID-19本土疫情重創，部分學生已經在家上課上了半年，此狀況讓許多投資人紛紛從教育領域撤資。越通社（VNA）報導，在這一情況下，學生欲返校上課恐將面臨教室數不足的問題。目前許多私立學校已經倒閉或者暫停營運，使得公立學校壓力愈來愈大。上個學年度有151間學前教育機構倒閉與暫停營運，頓時少了411間教室。胡志明市教育與培訓局說，在2020至2021學年，胡志明市各級私校共有1020所、學生數超過27萬6000人。
以高一學生來說，胡志明市公立高中因為沒有足夠的教室數量，每年只能滿足教育市場的8成需求。此外，胡志明市教育與培訓局學前教育科主任梁氏紅蝶（Luong Thị Hong Diep）說，胡志明市的私立學前教育機構大約占全市學前教育機構的6成。
當台灣高等教育正面臨少子化衝擊，內政部公布2021年台灣新生兒總數僅15萬3,820人，創史上最低。教育部也預測，111學年度，大一學生數將超越高中畢業生，這意味著如果不挑學校，所有高中生都有大學可以唸。而越南則面臨學生人數多於上課教室的危機，雖然狀況天差地遠，但我國和越南的教育部都在尋求解方。
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