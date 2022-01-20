被爆偷吃4寶媽！私密床照曝光　網紅鳳梨深夜急發文

網紅「鳳梨」（吳泓逸）近日被爆料偷吃女粉絲，對方還有4個小孩，女方自曝有鳳梨媽媽家的鑰匙，甚至附上照片佐證是鳳梨本人，對此鳳梨也回應表示「阿北…初四了…」，坦言自己將會開直播說明。
娛樂中心/綜合報導
2022-01-20 12:00:23
有網友在《爆料公社APP》發文表示，「鳳梨叔叔跟女粉絲約砲，女粉絲是四個孩子的媽，跟老公離婚，但是因為小孩關係還同居在一起，女生有鳳梨媽媽家的鑰匙，晚上過夜早上八點多才回家，照片都是在鳳梨房間跟辦公室，女生還拍到鳳梨睡覺。」還說「只要感情有，粉絲變砲友。」並附上多張照片與對話截圖，其中1張是女生偷拍鳳梨睡覺，對話內容可見女粉絲私訊朋友炫耀「他有留我，我怕屋主」。
而爆料者後來也私訊鳳梨，表明：「女的跟她前夫協議好搬回家顧小孩等等之類的，只是女生常常搞失蹤，她找你那段時間是在她跟她前夫同居下的時段，她說她也不演了，攤牌了」。網友不以為意紛紛回覆「鳳梨的人設，這事對他一點影響也沒有吧 」、「單純想炫耀跟鳳梨的關係吧」、「各取所需 沒什麼」、「偷吃的定義是什麼，女離婚男未娶，爆料的其心可議」。
對於自己被爆偷吃，鳳梨深夜發文表示，當天終於有空去打羽球，沒想到到家後手機湧入超多訊息，「阿北…初四了…但我今天真的打球打太累了…
明天再開直播講」、「我很負責任DER」，承諾將會開直播說清楚爆料真相。（編輯：薛羽彤）