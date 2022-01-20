路易莎也開健身房！複合門市上路 黃銘賢甩肉30公斤代言
知名連鎖咖啡品牌路易莎今（20）日宣佈，門市與旗下新成立的 Self room 健身品牌，創新複合經營全台首間「路易莎生活運動館」在 CITYLINK 松山貳號店正式開幕，佔地 513坪，門市更獨家推出健身美食與高蛋白飲系列，同時打破以往的健身房消費模式，採用計分計費的形式，每分鐘定價2元。
記者賴志昶／台北報導
2022-01-20 12:19:10
路易莎咖啡創辦人黃銘賢今日更在記者會上透露，曾經因為壓力胖到快100公斤，之後靠健身甩肉30公斤，如今養成靠每日健身1.5至2小時的習慣，且把健身習慣與生活、工作相結合，拿回身體的主控權。「咖啡是生命、健身是情人。」黃銘賢說，要從痛苦的鍛鍊轉成快樂的健身並不容易，這跟喝咖啡蘊含一樣的道理，入門沒有概念，照著別人設計的菜單跟口味，久了就想探索適合自己的產區風味，找到適合自己的健身方程式。
他補充道，路易莎不斷從消費者需求發展出全方位特色門市，從路易莎150萬黑卡會員樣貌分析顯示，20至45歲年輕客群佔了7成，這個階段的消費者熱愛美食、潮流、健康，十分在乎「自我實現」。
路易莎在洞察健身趨勢後，提供全新的健身體驗，因此大量使用木質色調地板及柔和燈光，讓人更怡然自得的狀態下，尤其是在2樓落地窗前的大草皮上推雪橇，在自然光下更顯動態線條的美感，也有許多針對特定部位的鍛鍊器材，齊全精緻，健身也能有精品等級的選擇，就連收費方式也由消費者自由選擇，有訂閱制、也有以分計費，滿足不同需求的客群。
黃銘賢指出，該間門市總共約花2000萬元打造，目前開幕3個月，在冬天運動淡季中，會員數已經逼近3000人，算是相當好的成績；未來持續觀察都會區的住宅、商業混合區域，進行展店。
Self room 開幕期間限定 400 名訂閱制享每月 999 元優惠；也有以分計費的形式，每分鐘定價2元，慶開幕享8折優惠，儲值 1000 元再贈送500 元。