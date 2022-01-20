限制棕櫚油出口！印尼抗通膨政策影響全球

《四方報》報導，印尼棕櫚油協會（GAPKI）副會長希唐岡在19日表示，印尼政府目前正在擬定限制棕櫚油出口的計畫。雖然印尼貿易部隨即予以否認，但當局下周確實將實施新政策，藉此密切控管國內的棕櫚油供給情形，好對抗食用油飆漲的狀況。
記者賴正琳/綜合報導
2022-01-20 12:13:00
印尼貿易部18日已宣布新政策，從1月24日起，粗製棕櫚油、精製棕櫚油、廢食用油出口商必須向海關申報出口計畫，並附上銷售合約證明，以及為期六個月的出口和國內配額計畫，才能取得出口許可，但當局不會對業者設下任何本土市場的供應目標。
印尼和馬來西亞擁有廣大的油棕樹田，供應了全球逾85%棕櫚油產品。用途廣泛的棕櫚油年產值達650億美元（約台幣1.9兆），有著「世界油王」美名。不過受到新冠肺炎影響，產量減低，又遇上中國和印度兩大買方的需求增加，印尼國內食用油價格隨全球棕櫚油走高而上漲，已比一年前大漲40%左右，當局正試圖控制此通膨現象。
棕櫚油產自油棕樹果實，是世上應用最廣泛的油類，可加入巧克力製品及藥丸、餅乾，還可用於民生工業用品，包含顏料、三合板、動物飼料甚至生質燃料，可說全球民生用品都非常需要，印尼開始實施限制計畫後，全球行情必然受到影響。