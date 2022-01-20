英網紅謊稱「讚美中國就有錢拿」　真有西方政客上鉤

我是廣告 請繼續往下閱讀
據麥卡德爾自己的說法，他這麼做的目的，是想對一些所謂的中國專家展開「釣魚」遊戲，雖然他一開始也認為，應該沒有人會被這麼容易被欺騙才對，結果包括英國保守黨黨員裴倫德（Luke de Pulford）、美國共和黨海外事務組織副主席俞懷松（Solomon Yue），以及時常批評中國人權問題的美國康乃爾大學人類學教授馬斯中（Magnus Fiskesjo）等，都在個人社群帳號轉發該則「假訊息」，認為這就是北京雇用外國人稱讚中國的證明。
所謂的社保卡，是中國為了全國統一勞動力市場和社會保障系統聯網以及人員流動的需求，而設計出來的卡片，發放對象是政府有關部門實施社會保障的人群，可以涉及有關個人社會保障的各方面，包括社會保險以及就業服務等等。
麥卡德爾聲稱，這個惡作劇的結果讓他笑了一整天，但也讓他感歎，有些人對中國及其人民一無所知，連中文和社保卡幾個字都看不懂，卻自詡為「中國專家」汙衊中國，甚至成為西方主流媒體的座上賓。他的推特自介欄中也極具諷刺意味的打著：「被人民日報、新華社、中國日報等媒體報導的Youtuber，自豪的『好評返現卡擁有者』。」
對此，不少中國網友也紛紛曬出自己的社保卡，笑問「哪裡可以領錢？」不過也有港媒分析，近年確實有越來越多立場「親中」的網紅活躍於社群媒體，他們通常自稱是「中國人民的好朋友」，積極介紹中國的正向面給全球，甚至為中國官方的政策辯護；不論他們的真實定位究竟為何，可以預見的是，這些外國網紅註定將在中西輿論戰越演越烈的過程扮演重要角色。