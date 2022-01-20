COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

英網紅謊稱「讚美中國就有錢拿」　真有西方政客上鉤

▲有位住在中國的英國男子，近日進行1項實驗，謊稱中國的社會保障卡是可以收受金錢的「好評返現卡」，只要讚美中國就有錢拿，想看會有多少人上鉤。（圖／擷取自Youtube影片畫面）
▲有位住在中國的英國男子，近日進行1項實驗，謊稱中國的社會保障卡是可以收受金錢的「好評返現卡」，只要讚美中國就有錢拿，想看會有多少人上鉤。（圖／擷取自Youtube影片畫面）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-01-20 12:21:41｜2022-01-20 12:25:40

近日有位定居在中國蘇州的英國網紅柯特·麥卡德爾（Curt McArdle），以1張中國的社會保障卡（簡稱社保卡）進行1項實驗，聲稱只要發表「誇獎中國的言論」，就會有錢進到卡裡，並將這個假消息放到1個反中社群，結果成功吸引到幾位西方國家的政治人物轉貼分享，讓他事後忍不住發表影片，感歎有些人連中文都看不懂，卻時常汙衊中國並不合理。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合媒體報導，麥卡德爾日前假裝傳錯訊息到1個時常針砭中國時政的社群帳號，還在內容特別提到，自己使用這張「好評返現卡」（postive content payment card），卻沒有按時收到錢，並附上1張社保卡的照片。

據麥卡德爾自己的說法，他這麼做的目的，是想對一些所謂的中國專家展開「釣魚」遊戲，雖然他一開始也認為，應該沒有人會被這麼容易被欺騙才對，結果包括英國保守黨黨員裴倫德（Luke de Pulford）、美國共和黨海外事務組織副主席俞懷松（Solomon Yue），以及時常批評中國人權問題的美國康乃爾大學人類學教授馬斯中（Magnus Fiskesjo）等，都在個人社群帳號轉發該則「假訊息」，認為這就是北京雇用外國人稱讚中國的證明。

所謂的社保卡，是中國為了全國統一勞動力市場和社會保障系統聯網以及人員流動的需求，而設計出來的卡片，發放對象是政府有關部門實施社會保障的人群，可以涉及有關個人社會保障的各方面，包括社會保險以及就業服務等等。

麥卡德爾聲稱，這個惡作劇的結果讓他笑了一整天，但也讓他感歎，有些人對中國及其人民一無所知，連中文和社保卡幾個字都看不懂，卻自詡為「中國專家」汙衊中國，甚至成為西方主流媒體的座上賓。他的推特自介欄中也極具諷刺意味的打著：「被人民日報、新華社、中國日報等媒體報導的Youtuber，自豪的『好評返現卡擁有者』。」

對此，不少中國網友也紛紛曬出自己的社保卡，笑問「哪裡可以領錢？」不過也有港媒分析，近年確實有越來越多立場「親中」的網紅活躍於社群媒體，他們通常自稱是「中國人民的好朋友」，積極介紹中國的正向面給全球，甚至為中國官方的政策辯護；不論他們的真實定位究竟為何，可以預見的是，這些外國網紅註定將在中西輿論戰越演越烈的過程扮演重要角色。


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位男神妳選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位男神妳選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀