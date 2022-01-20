NBA／去年淘汰勇士 格林盛讚莫蘭特該加年度入MVP討論
灰熊22歲主控Ja Morant(莫蘭特)近期瘋狂表現攻占媒體版面，吸引球迷熱切關注，連勇士球星Draymond Green(格林)都大讚，他不該得到最佳進步獎，他應該進入年度MVP的討論話題中。
記者鍾東穎/綜合報導
2022-01-20 12:50:17
灰熊近期13戰拿下12勝，排名一路衝上西區第3，Morant的表現為之關鍵，本季場均可得24.4分、5.7籃板和6.7助攻，也被拿來和當年以22歲之齡當選史上最年輕的MVP「飆風玫瑰」Derrick Rose相比。
勇士也在灰熊這波連勝潮中嚐到苦頭，不過這讓勇士球星Green對這名3年級生更印象深刻，「Ja不該拿最佳進步獎。他已經過了這階段，我們還是談談MVP吧，這才是我認為Ja應該最常被加入討論的話題。」
「他打出MVP的高度，全明星的身手，所有的資格他都已經達到了。」Green大讚Morant是個很聰明的球員，從去年季後賽把勇士淘汰後，他又更進步了，且帶領灰熊團隊更上一層樓。
灰熊今日出戰公鹿，Morant攻下並列全場最高33分14助攻8籃板，和上屆MVP「字母哥」Giannis Antetokounmpo的33分7助攻15籃板互別苗頭，可惜寡不敵眾，灰熊最終以114:126吞敗。