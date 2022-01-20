不畏Omicron疫情！路易莎砸2千萬開健身房 黃銘賢說原因
平價連鎖咖啡品牌路易莎咖啡今（20）日宣布結合旗下健身品牌，在CITYLINK 松山貳號店（原蔦屋書店舊址）設立首家結合健身房的門市「路易莎生活運動館」，不過目前正逢本土Omicron變種病毒疫情再起，對於注重「人與人接觸」的健身房來說時機並不好，加上去年中以來健身產業因疫情衝擊大受影響，包括大型連鎖的健身工廠日前才宣布不發年終獎金，而藝人李愛綺所經營的健身房也宣布1月底歇業，整體而言健身業處在大低潮中，此時路易莎卻砸下2千萬元逆勢開店，背後的動機引起市場關注。對此，路易莎咖啡創辦人黃銘賢今天表示，疫情總會過去，總不能因為疫情就停滯不前，且目前路易莎生活運動館開幕僅3個月，會員人數就逼近3000人，在健身淡季的冬天算是表現驚人，相當期待日後業績成長。
記者賴志昶／台北報導
2022-01-20 13:12:06
對於在疫情艱困期間開店，是否害怕會虧錢？黃銘賢認為，當初他開路易莎第一家咖啡店時候，就沒有這種想法；目前健身門市最艱困的其間其實已過，當初剛開店時，「客人只有我跟一隻蚊子！」1、2天過後，業績慢慢翻倍成長，相信只要堅持這條路，客人也會理解他的用心。
黃銘賢表示，疫情期間不管是餐飲或是健身門市，都受到滿大衝擊，但他相信台灣人有良好的衛生習慣，因此疫情總是會慢慢趨緩，不能因為疫情就讓整體經營停滯。
黃銘賢透露，這家健身門市花了2000多萬，但在冬天這個運動淡季時節，會員數已經逼近3000人，未來等到連假過去，春天來臨時，預期業績還會再大幅成長。他強調，全台有不少萬人以上的大型社區，他們的公設規劃較死板，如果未來能與這種大型社區合作，若有200到400坪之間的空間進行展店，相信能讓社區公設更為活化。
另針路易莎生活運動館是否還有展店規劃，黃銘賢表示，目前展店考量會相準都會區的住宅與商業區混合聚落，例如信義計畫區、南港區等住辦混合區域；至於咖啡門市方面，會降低新展店規劃，但期待多一些原本加盟業者、表現良好的員工出去再次展店，如此能夠保障服務品質。