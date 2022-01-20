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蔣萬安將參選北市長　趙少康：藍白應合作不然危險

▲中廣董事長趙少康認為，北市長選戰，藍白應該合作，否則國民黨有點危險。（圖／趙少康辦公室提供）
▲中廣董事長趙少康認為，北市長選戰，藍白應該合作，否則國民黨有點危險。（圖／趙少康辦公室提供）

記者余祥／台北報導

2022-01-20 12:58:13｜2022-01-20 13:19:02

國民黨立委蔣萬安擬在農曆年後宣布參選台北市長，前國民黨副主席郝龍斌認為應該藍白合作。中廣董事長趙少康今（20）日受訪時認為，在野黨應該合作，以現在民進黨享有各種媒體優勢、行政資源，若不合作會被個個擊破，「要放棄小我，去想大我」。

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趙少康分析北市長選戰局面，由於北市長一役，民眾黨會推副市長黃珊珊，若黃珊珊拿到18%，就危險了，因為從過去的經驗可見，民進黨在北市最多可拿42%，這樣蔣萬安只能拿40％，民進黨會險勝一點，所以才會認為藍白要合作。

不過，趙少康也坦言，要合作也不是很容易的事，不只是市長要合，議員也要談，國民黨過去跟親民黨合作的時候，就有禮讓一些席次給親民黨，這還可能牽涉到2024年選戰，整體戰術來說，到底要不要合作。

趙少康認為，這就要看國民黨的目標是什麼，是只想要攻城掠地，還是要下架民進黨，就會有不同的考量；從他個人經驗來看，合作很重要，不合作很危險。

至於蔣萬安也是戰鬥藍成員，若確定參選，戰鬥藍會支持他嗎？趙少康說，當然全力支持，雖然是三腳督局面，過去也不是沒有三個主要候選人競選過，最後就是棄保，像是他那一次跟黃大洲、陳水扁選北市長時，就是棄保不夠乾淨，每一次的狀況都不太一樣，但期待棄保就有一定的風險。

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