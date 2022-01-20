新加坡網紅用美照製NFT賺1.8億！上架不到1週翻漲3倍

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根據《Crypto Briefing》報導，「IreneDAO」的NFT系列有1107個作品，可以用於進入IreneDAO社群「創世部落」（Genesis Tribe），在上週五（14）日開始交易時的起始價格為0.26個以太幣（約等同於新台幣2.27萬元）。從NFT交易平台「OpenSea」資料中可見，截至19日上午11點，「IreneDAO」的NFT系列至今已經累積約2100個以太幣（約等同於新台幣1.8億元）的交易額，日均交易額亦達到新台幣3051萬元，比起不少股票的每日交易額還要多。該系列至今的每宗交易平均價格為0.9745個以太幣（約等同於新台幣8.5萬元），比初始價格翻漲超過3.7倍。IreneDAO NFT系列以她本人為作品主角，將自己的照片去除背景後配上不同文字製作成圖片。
Irene Zhao在twitter中陸續更新，她本人對賣出「IreneDAO」的NFT的看法和後續用途。她在Instagram的粉絲有38萬名，相較於其他百萬粉絲追蹤的網紅來說並不多，但她聰明的頭腦為她帶來巨額的財富。
不論是印尼學生Ghozali Ghozalo或是網紅Irene Zhao，一夕致富的故事已經引起全球媒體的注意，甚至拍影片講解這特殊的竄紅現象，讓人驚嘆NFT市場的無限可能。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。