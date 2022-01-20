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為加入CPTPP　行政院修正著作權法、商標法

▲台灣為了加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），行政院會拍板修正《著作權法》、《商標法》。（圖／行政院提供）
▲台灣為了加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），行政院會拍板修正《著作權法》、《商標法》。（圖／行政院提供）

記者王敏旭／台北報導

2022-01-20 13:20:44

台灣為了加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），行政院長蘇貞昌今（20）日在院會拍板修正《著作權法》、《商標法》，來符合CPTPP相關法規，並展現台灣與國際接軌決心的配套措施，有助於落實商標權人及消費者利益保護。

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智慧財產局副局長張玉英說，依CPTPP規定，會員國針對權利人於市場利用其著作能力受到重大影響得情形，應賦予權責機關依職權採取法律行動，逕行偵辦起訴之權限，無需等待權利人的正式請求。

張玉英表示，《著作權法》修法後，將侵權情節重大得非法數位盜版、散布及公開傳輸行為改列為非告訴乃論（公訴）罪，並制定「侵害他人有償提供的著作」、「原樣重製」、「造成權利人100萬元以上損害」3要件。

《商標法》部分，張玉英說，民事部分，CPTPP規定司法機關應有權，就侵權人明知或可得而知所為之侵權行為，命侵權人給付足以填補損害的損害賠償 。因此刪除現行第70條「明知」的主觀要件，只要證明有「故意」 。

張玉英說指出，CPTPP也規定，應就具有商業規模的故意商標仿冒、侵害盜版著作權或相關權利案件，訂定刑事程序及刑罰 。因此刪除第97條「明知」的主觀要件，回歸刑事責任，以「故意」為主觀要件 。

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