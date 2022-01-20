走路很囂張？白貓踏步姿勢超奇葩 網笑：氣場夠跩好強大
這是想嚇唬誰啦？日本一名飼主家中養了一隻白貓「Annin-kun」，這天牠從餐桌角落走向地毯，原本應該是正常的走路行為，但是Annin卻以一種相當奇怪的腳步行走，網友看了全都笑說：「有夠跩的」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-20 13:34:49
根據飼主表示，Annin是飼主前年10月收編的白貓，當時只有一個半月大，模樣相當可愛。只是隨著年紀漸長，Annie越來越活潑，對任何事都感到高度興趣。某天飼主買了一張灰色的地毯後，從那時起Annin就對地毯上的皺褶以及標籤感到興奮又好奇，因此飼主經常利用地毯與牠玩遊戲。
這天飼主剛好拍到Annin從餐桌角落走向地毯，只是牠的走路方式非常特別，不僅兩隻前腳大剌剌地甩手邁步，沒多久竟然拱背炸毛走向飼主，而且表情相當嚴肅，飼主覺得很有趣分享在網路上，沒想到竟然引起網友熱烈討論！
飼主表示這是自己第一次養貓，因此不知道愛貓走路的方式有別於其他貓咪，而影片至今已吸引超過將近48萬人次觀看，許多網友都笑說：「看起來很大尾」、「8+9是你？」、「很囂張的白貓」、「為什麼要這樣走路啦」、「氣勢逼人」、「一臉要來輸贏的樣子」。（編輯：陳珮瑜）