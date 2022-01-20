小商人不忍了！揪「詐騙受害者」槓青青：花錢陪妳玩到底
網紅小商人在爆料網美青青早已和金主結婚，甚至在做詐騙吸金後，雙方隔空論戰持續延燒，小商人今又在臉書發文，強調自己已將25位吸金案或直播詐騙的受害者資料，交給法務部調查局，希望其他受害者能趕緊聯絡他，更怒嗆青青「你離婚也沒用，我也會全部找人去告，全部假扣押，一個都別跑」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-20 13:51:27
小商人指出，自己有兩個市的市政府、市警局、法務部調查局、嘉義的立委、律師一起到協助、保護受害者，且新聞台記者也連絡好了，準備將此事曝光；並提到青青和兩位金主那邊發布的名人、有力人士的合照，「他們那種勢力沒用啦，都是詐騙的一貫手法」，再次呼籲受害者「不要被這些膨風的人給騙了」。
「輸人不輸陣」，小商人揚言，一定會動用所有關係幫助受害者，並回應青青先前在IG發布的身分證，「不要在那邊遮蓋身分證發證年，有夠無聊，我根本懶得理你」，甚至透露自己早有戶政資料，要等青青離婚再拍一次，並表示青青「離婚也沒用，我也會全部找人去告，你不爽，歡迎你來告我」。
小商人最後則指出，大家不要被他們轉移話題，吸金、龐式騙局、直播詐騙才是主角，怒批「就些人是欠處裡，各位受害者，拎北幫定你們了，都到這種地步了，花再多錢我絕對陪你們玩到底」。（編輯：張志浩）