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直播／橘子嘉年華春節版今晚正式登場　快來爽看抽大獎

▲宇宙人、黃霆睿擔任「橘子嘉年華春節版」活動大使，化身天菜大廚為「橘之塔」甜點添加風味，左起為黃霆睿、方Q、小玉、阿奎。（圖／橘子集團提供）
▲宇宙人、黃霆睿擔任「橘子嘉年華春節版」活動大使，化身天菜大廚為「橘之塔」甜點添加風味，左起為黃霆睿、方Q、小玉、阿奎。（圖／橘子集團提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-01-20 19:30:00

眾所矚目的「2022橘子嘉年華春節版」即將在今（20）日晚間8時正式開跑！將一連舉辦4天，邁入第五屆的橘子嘉年華括遊戲、音樂、料理三大主題，並由金牌製作人B2(陳彥銘)率隊操刀策劃，要帶給玩家及觀眾精彩難忘的娛樂體驗，讓你宅在家就能爽爽看、開心玩，完整直播內容請鎖定beanfun!、遊戲橘子Gamania臉書粉絲團GamaniaGroup橘子集團YouTube頻道及合作夥伴頻道。

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這次橘子嘉年華春節版同樣於上月才完成升級工程的虛擬攝影棚G Studio進行，製作團隊全程以媲美電影規格拍攝。本次橘子嘉年華鎖定遊戲、音樂、料理三大主軸，從充滿想像力的宇宙汲取靈感，以「3D虛擬飛行島嶼」為視覺核心，打造出遊戲島、音樂島及料理島等三大舞台。

不只設備豪懷，橘子嘉年華串聯相信音樂、17LIVE、開拓動漫祭PF、eReady台鈴智慧電車、ŠKODA Taiwan、曜越科技、AOC GAMING、Sony Mobile等跨領域夥伴，主持群則由三金典禮主持人阿Ken、絕對味蕾天后莎莎、宅男女神解婕翎、狼人殺女神徐凱希、喜劇貴公子黃豪平聯袂擔綱。

▲2022橘子嘉年華春節版，《彈射世界》節目領軍首發。（圖／橘子提供）
▲2022橘子嘉年華春節版，《彈射世界》節目領軍首發。（圖／橘子提供）
遊戲節目部份，橘子旗下6款旗艦遊戲到齊，同步推出大型改版活動和經典賽事，包括《天堂M》旗幟戰第五季、《新楓之谷》新職業菈菈登場，挑戰新BOSS守護天使綠水靈、《跑跑卡丁車》開啟「王者之戰：爭奪虎王寶座」，全新車款同步登場；《彈射世界》生放送、《絕對武力Online》虎年年槍最速情報，虎神震撼登場，殭屍英雄熱血對決；以及《艾爾之光》新地區【堤爾諾格】開放，一起進入魔界最熱門的觀光勝地。

除了好玩的遊戲以外，橘子集團這次聯手相信音樂，共同製作《宇宙大歌星》音樂節目，由宇宙人、家家、鼓鼓 呂思緯、蕭秉治、黃霆睿、黃奕儒、法蘭、琳誼共8組相信音樂歌手，帶來一連串的趣味互動以及動聽演出。另一方面，這次也特別推出的原創料理節目《歐橘食堂》，以二次元為靈感入菜，由絕對味蕾天后莎莎、普橘島主廚們特製料理，招待四位面臨不同困擾的特別來賓：焦凡凡、黃氏兄弟、美麗本人、ㄚ頭（詹子晴），透過想像力打開餓次元領域，更讓人在寒冬中暖心又暖胃。

除了好看，當然也有好康！為了提升直播互動性，並加深與用戶之間的連結，橘子嘉年華首次推出「豆陣來bean果」，即日起至2/7(週一)，從寒假一路到春節假期，週週抽出汽車、電動機車、遊戲虛擬寶物等重量級大獎，實體獎品價值超過千萬元，虛寶更高達4.3億元。

■1月20日（四）
20:15 《彈射世界》
生放送帶領玩家進入彈射世界的迷人冒險，請來大丸、偷米擔任來賓。

20:50 《艾爾之光》 
邀請歐貝爾擔任來賓，遊戲開放新地區「堤爾諾格」，與艾爾小隊一起進入魔界最熱門觀光勝地。

21:40 《動漫橘速報》
開春最好玩的動漫社團大公開。

21:45 《宇宙大歌星》
請來歌手蕭秉治和黃霆睿熱血開唱。

22:15 《揭開大手工作室》
人氣漫畫家現身beanfun!漫畫星，漫畫周邊大方送。特派員小A、來賓包含韋宗成、Salad-D。

22:40 《歐橘食堂》
深夜爆笑食堂必看，動漫料理完美重現，推出最強動漫宵夜。二廚：莎莎、來賓：焦凡凡。

▲「2022橘子嘉年華春節版」將於今（20）晚登場。（圖／取自遊戲橘子Gamania粉專）
▲「2022橘子嘉年華春節版」將於今（20）晚登場。（圖／取自遊戲橘子Gamania粉專）

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