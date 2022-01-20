Omicron染疫者1/4出現「腦霧」 國內醫師警告：當心失智
新冠肺炎疫情還在全球持續延燒，新的變種病毒Omicron傳染力強，造成大規模的確診者，雖然不少專家認為Omicron不會導致重症，但是根據英國「ZOE新型冠狀病毒疾病症狀研究」指出，Omicron確診者除了流鼻水、頭痛、疲勞、打噴嚏之外，約有1/4的人會出現「腦霧」症狀，嚴重的話，可能會影響工作或日常生活的專注度和記憶力。書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓表示，腦霧在醫學上是指思考有點鈍鈍的一個形容詞，近幾年在台灣透過網路渲染開來，大家才慢慢開始知道。Omicron確診者如果長期整天頭腦鈍鈍的，就是受到病毒中長期迫害，要持續觀察，怕會留下後遺症，嚴重的話產生失智症也不無可能。
記者劉雅文／台北報導
2022-01-20 15:13:17
黃啟訓指出，以前的病毒都是重症，所以後遺症也嚴重，有人甚至一輩子嗅覺喪失、僅能嚐到苦味，雖然現在Omicron確診者整體來講輕症化，但這是演化正常過程，因為病毒如果一直重症，將宿主破壞掉，它自己也沒有辦法發展，看起來是自然界演化現象。但是還是要提醒大家，腦霧不是感冒治好就好，表示病毒有破壞腦神經系統，所以不是得了也沒關係！很多人錯誤心態會覺得輕症而已、確診也沒關係，但新冠病毒對於腦神經的破壞，其實是無從衡量的，萬一真的留下後遺症，或是產生失智症，就後悔莫及了。
雙和醫院神經內科主任醫師陳龍則表示，腦霧通常是指反應會鈍鈍的、不容易集中精神，或有記憶力問題，但是醫學上還沒有確切的證據顯示Omicron病毒能直接造成患者出現腦霧的狀況，有時候壓力太大、神經功能失調也會有腦霧，例如新冠肺炎疫情也會造成確診者的心理壓力，像是Covid-19症候群，所以也不排除是心理壓力導致的腦霧症狀。只能呼籲民眾透過規律運動、適當減除壓力、改善失眠問題等方向，盡量調整腦霧情況。