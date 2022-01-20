明起「八大行業」入場新制！需打滿2劑疫苗 3方式可認證
中央流行疫情指揮中心今(20)日表示，因應Omicron新型變異株之威脅，且國內本土疫情尚未平息，存在社區傳播風險，自明日起，民眾前往「歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、理容院(觀光理髮、視聽理容)及特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖」等八大行業休閒娛樂場所時，應配合出示完整接種COVID-19疫苗紀錄，始得入內活動消費。接種紀錄除出示「紙本疫苗接種卡」外，亦可使用「健保快易通」或「數位新冠病毒健康證明」（俗稱「疫苗護照」）提供檢視。
編輯中心／綜合報導
2022-01-20 14:21:25｜2022-01-20 15:20:18
指揮中心說明，上述休閒娛樂場所具有接觸不特定人及無法保持社交距離之特性，COVID-19傳播風險相對較高，為降低於場所消費期間接觸染疫之風險，強化場所之防疫管理措施，除維持該等場所工作人員皆應接種COVID-19疫苗2劑且滿14天，未完整接種者，應每週定期篩檢陰性，始得提供服務外，自1月21日起調整民眾前往消費時，須配合出示完整接種COVID-19疫苗2劑且滿14天紀錄，始得進場，請民眾務必配合，也請業者落實查核，使顧客安心消費，同時保護員工健康安全。
指揮中心另指出，針對醫院及住宿式長照機構等現行已有針對COVID-19疫苗接種情形進行規範之場域，請民眾依規定，配合出示COVID-19疫苗紀錄，接種紀錄同樣可使用「紙本疫苗接種卡」、「健保快易通」或「數位新冠病毒健康證明」提供檢視。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。