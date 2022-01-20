崑大量化民調南市府施政滿意度 黃偉哲連任支持度達7成

崑山科技大學量化研究中心針對地方政府施政績效表現進行新一波民意調查，今 (20) 日公布台南施政滿意度等相關民調數據。其中，對於「市府團隊的施政滿意度」有 70.4% 受訪者表達滿意，針對「黃偉哲市長個人的施政表現」亦有 75% 市民滿意，「連任支持度」更達到 7 成，從相關數字分析市長及其市府團隊深受市民肯定及支持。

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崑大公共關係暨廣告系量化研究中心於 110 年 8 月公布「市府防疫滿意度」調查引起關注，此次民調則在 1 月 13 日至 16 日共四天進行訪問。計畫主持人崑大公廣系教授莊岳峰指出，去年受疫情影響，多數地方政府活動都被迫暫停，因此，市民評斷市府施政績效的重要指標，都聚焦在硬體建設及前瞻市政規劃內容。

根據民調數字顯示，有 7 成市民支持黃偉哲連任市長，民進黨受訪者的支持度高達 90.7% ，其次為國民黨受訪者 64.9% ，與台灣基進黨受訪者 62.2% ；若就年齡交叉分析， 20 至 29 歲受訪者對黃偉哲連任支持達 76% 為最高的世代，其次則為 60 至 69 歲，以及 40 至 49 歲市民，支持度分別為 75.9% 及 74.4% 。

研究團隊發現，大新營地區居民對於「市府團隊」及「市長個人」的滿意度，分別為 78.2% 及 89.9% ，遠高於整體市民滿意度，可見近年大新營地區除各項道路水利建設，另在月津港水岸整建、長勝地區市地重劃、鐵道地景公園、岸內糖廠影視基地等指標建設，當地居民都給予高滿意度回饋，黃偉哲市長帶領的市府團隊積極突破溪南、溪北發展的用心受到肯定。

另外，新豐地區對於「市府團隊」及「市長個人」滿意度是第二高的區域，達 76.5% 及 77.8% ，研究團隊分析，近年台南在南科、沙崙雙引擎帶動，國際大廠總投資額已逾 1.35 兆，是南台灣科技廊道樞紐，更活絡鄰近區域生活機能，而大台南會展中心、沙崙 K-12 雙語學校，及即將於 2 月開幕的三井 Outlet ，都將豐富該區的新經濟實力，顯示黃偉哲 3 年來對於城鄉均衡發展的努力成果在該區民調展現。

該次調查對象為戶籍台南市年滿 20 歲以上成年民眾，採市內電話調查，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本達 1,020 份；抽樣誤差在 95% 信心水準下約正負 2.99 個百分點。