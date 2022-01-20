崑大量化民調南市府施政滿意度 黃偉哲連任支持度達7成

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崑大公共關係暨廣告系量化研究中心於110年8月公布「市府防疫滿意度」調查引起關注，此次民調則在1月13日至16日共四天進行訪問。計畫主持人崑大公廣系教授莊岳峰指出，去年受疫情影響，多數地方政府活動都被迫暫停，因此，市民評斷市府施政績效的重要指標，都聚焦在硬體建設及前瞻市政規劃內容。
根據民調數字顯示，有7成市民支持黃偉哲連任市長，民進黨受訪者的支持度高達90.7%，其次為國民黨受訪者64.9%，與台灣基進黨受訪者62.2%；若就年齡交叉分析，20至29歲受訪者對黃偉哲連任支持達76%為最高的世代，其次則為60至69歲，以及40至49歲市民，支持度分別為75.9%及74.4%。
研究團隊發現，大新營地區居民對於「市府團隊」及「市長個人」的滿意度，分別為78.2%及89.9%，遠高於整體市民滿意度，可見近年大新營地區除各項道路水利建設，另在月津港水岸整建、長勝地區市地重劃、鐵道地景公園、岸內糖廠影視基地等指標建設，當地居民都給予高滿意度回饋，黃偉哲市長帶領的市府團隊積極突破溪南、溪北發展的用心受到肯定。
另外，新豐地區對於「市府團隊」及「市長個人」滿意度是第二高的區域，達76.5%及77.8%，研究團隊分析，近年台南在南科、沙崙雙引擎帶動，國際大廠總投資額已逾1.35兆，是南台灣科技廊道樞紐，更活絡鄰近區域生活機能，而大台南會展中心、沙崙K-12雙語學校，及即將於2月開幕的三井Outlet，都將豐富該區的新經濟實力，顯示黃偉哲3年來對於城鄉均衡發展的努力成果在該區民調展現。該次調查對象為戶籍台南市年滿20歲以上成年民眾，採市內電話調查，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本達1,020份；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99 個百分點。
最近黃偉哲捲入線民風暴，他雖澄清絕對沒有出賣同志更不是抓耙子，並且促轉會也說明媒體報導不實，但黃偉哲臉書上相繼湧進大批支持他的民眾留言，為他加油打氣。