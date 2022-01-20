監護處分擬修法恐成「終身監禁」！王婉諭籲採煞車

王婉諭今（20）日受訪表示，在臉書的回覆中看到有人質疑，身為立法委員的職責應當是立法，怎麼會將這樣的問題拋給總統？事實上，在她上任的第一年，時力便提出了監護處分以及精神衛生法的相關修法版本了。在這段期間，她們認識了上百位的精神疾病病友，接觸了幾十個精障團體，拜會了數十位精神科醫生，條文的內容，正是依循著這些民間團體、第一線實務工作者、各界的專業意見而成。
王婉諭表示，「作爲一位被害人家屬、作爲一位母親，我始終相信，只有讓社會更安全、環境更友善，我們才能減除恐懼。」作為一位立法委員，更自認盡忠職守、問心無愧，要在崗位上競競業業地推動有效的修法，用盡全力避免讓下個悲劇再度發生。但是，她們的修法版本與聲音，卻從來不被討論，甚至連正視都不被正視。
王婉諭說，去年行政院版本在進行委員會審查時，全場只有時代力量堅持反對意見，結果無疾而終；而進入黨團協商後，天真的以為能實質溝通討論共識，但是，過程除了召委外，只有陳椒華、邱顯智與她3位時代力量委員全程輪流在場，以及民眾黨高虹安委員短暫在場發言。最可悲也可惡的是，在與部院各自講完立場與版本後，仍然沒有實質討論時力版本與民間訴求的空間，就逐條宣布保留。白話來說，也就是擱置、不處理。王婉諭強調，「我們不是反對修法，而是反對無效修法。」
王婉諭批評，讓她感到最憤怒的是，修法能不能不要用「有修就好」的應付態度，敷衍了事，卻不管法修了之後到底有沒有意義？甚至，當今天明明有更好、更完整的法案版本時，卻因為政黨不對，而一個字也不願意溝通、一項法條都不願意調整。
王婉諭說，根據精神科醫師專業的意見，絕大多數的精神病患在得到適當的協助之後，多在半年至一年期間能回復穩定，因此，監護處分有治療與回歸社會的目的，時力的版本認為，每年都應該實施鑑定，而非一直無效的執行下去，造成醫療量能無效錯置。也不應該所有需要監護處分的人，都能無限延長。
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