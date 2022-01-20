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大湳市場再增2買菜母女染疫！感染源不明　菜販複驗陰性

▲指揮中心說明最新疫情。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明最新疫情。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-01-20 14:37:17｜2022-01-20 15:05:06

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增13例本土個案，其中有5例感染源不明，包括高雄一家3口確診以及大湳市場又增加兩女確診，為一對前去買菜的母女。不過大湳市場昨日新增的確診工作人員，今日複驗後轉為陰性，已經銷案。因此這對買菜母女從何染疫，目前仍在調查。

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另外桃機群聚持續增加零星案例，今天又多了3位相關確診者，包括曾去過金嗓歌友會的計程車司機載過的乘客與其家人2位新增確診，還有機場保全的室友新增1位確診。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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