大湳市場再增2買菜母女染疫！感染源不明 菜販複驗陰性
中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增13例本土個案，其中有5例感染源不明，包括高雄一家3口確診以及大湳市場又增加兩女確診，為一對前去買菜的母女。不過大湳市場昨日新增的確診工作人員，今日複驗後轉為陰性，已經銷案。因此這對買菜母女從何染疫，目前仍在調查。
編輯中心/綜合報導
2022-01-20 14:37:17｜2022-01-20 15:05:06
另外桃機群聚持續增加零星案例，今天又多了3位相關確診者，包括曾去過金嗓歌友會的計程車司機載過的乘客與其家人2位新增確診，還有機場保全的室友新增1位確診。
指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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