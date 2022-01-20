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疫情進高雄！一家三口染疫「有北部足跡」　源頭查2方向

▲中央流行疫情指揮中心召開記者會，由指揮官陳時中說明國內最新疫情狀況。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心召開記者會，由指揮官陳時中說明國內最新疫情狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-01-20 14:43:39｜2022-01-20 14:46:42

疫情持續延燒，且進到了高雄！中央流行疫情指揮中心今（20）日公布的13本土個案中，有高雄一家三口全染疫，指揮官陳時中表示，一開始是小孩子看病時有症狀，經過檢驗為陽性，回頭追蹤父母，也篩檢為陽性確診，而衛生局正進行疫調中，父親本身工作與高雄港相關，且有北部足跡，因此會追查這兩方向。

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▲高雄確診案例，個案關聯圖。（圖／中央疫情指揮中心）
▲高雄確診案例，個案關聯圖。（圖／中央疫情指揮中心）
指揮中心說明，今日新增境外移入個案為13例男性、11例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自美國(10例)、越南(3例)、法國及澳大利亞(各2例)、巴拉圭及沙烏地阿拉伯(各1例)移入；另5例調查中。入境日介於今(2022)年1月5日至1月19日。

揮中心統計，截至目前國內累計5,363,205例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,344,301例排除)，其中18,041例確診，分別為3,238例境外移入，14,749例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案18119，再次採檢為陰性，改判排除)，累計116例移除為空號。

2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：鍾怡婷）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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