「數位新冠病毒健康證明」明8時開放！3步驟申請流程看這

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一、確認身分：
(一)國人：(1)身分證號+健保卡號+戶口名簿戶號；(2) FIDO；(3)自然人憑證。三種方式擇一。
(二)外來人口：(1)統一證號+健保卡號；(2) 統一證號+入出境證號；(3) 統一證號+護照號碼。三種方式擇一。
二、選擇項目：選擇「疫苗接種數位證明」或「檢驗結果數位證明」。
三、取得證明：於申請成功畫面點選「下載／列印 數位證明」，檔案格式為PDF，提醒要先保存於行動裝置或電腦硬碟中，再視個人需要列印紙本。無列印設備但又有列印需求者，可於申請成功畫面選擇超商並點選「取得超商列印碼」，系統將產製超商取件條碼或取件編號，請自行攜碼至超商付費列印。
此次僅變更確認身分方式，方便未持有護照者下載。具有效護照民眾申辦數位證明時仍會產出護照號碼，未來不必為出國另行下載；不具有效護照民眾者護照號碼欄位顯示為「Not Issued」。
指揮中心表示，查驗程式以顏色、圖示及文字顯示查驗結果，綠色、打勾為通過，紅色、打叉為不通過，黃色、三角驚嘆號為待確認狀態（包括：接種不完整、效期不符、非我國同意的疫苗或檢驗等），不合規格的QR code則會出現解析錯誤的訊息。驗證程式個人基本資料僅會顯示姓名及出生年月日，如需嚴格確認是否為本人持有，建議仍需搭配其它身分證件。由於我國已是歐盟數位新冠證明(EU-DCC)的成員，故本查驗程式也可查證持同樣規格由其它國家發行的疫苗、核酸檢驗數位證明，及部分有發行康復證明的國家。
指揮中心提醒，依據世界衛生組織(WHO)規範，疫苗證明可採紙本或數位方式，檢驗陰性或康復證明亦可做為健康證明，數位證明僅是方式之一，民眾有多元方式可提供各場所查驗。
另外，指揮中心亦已備有標準的應用軟體介接程式(API)供國內具實名制功能的APP介接取得民眾自己的數位證明，並以APP為載具。發行或管理APP者，確認符合個資法及GDPR、身分驗證強度不低於本數位證明平臺，且APP後臺不得留存數位證明，請向指揮中心正式申請。
為更新原有版本的功能，申辦平台預計今年1月20日下午5時至次(21)日上午8時停止服務進行更版，有急需出國使用者，請先提前下載。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。