Keanna保ØZI堅稱「他非常需要」 網友瘋猜這真相
謝和弦前妻Keanna（KT、戴一軒）和ØZI感情事件鬧得沸沸揚揚，Keanna在IG發出與ØZI煽情的對話截圖，還說「為何堅持保他，甚至到現在還是在保？他需要我保他嗎？這個他非常知道，他需要！」引起網友瘋猜「Øzi到底做了什麼讓Keanna這麼理直氣壯？」
娛樂中心/綜合報導
2022-01-20 14:47:22
有網友在網路論壇「Dcard」上討論，不懂為何Keanna一直要ØZI出來面對，並統整出目前有的資訊，認為「Øzi做了什麼導致有把柄在KT手上」，原PO覺得Keanna自爆戀情還要對方出面平息，明顯風向對自己不利，直到看到Keanna說出「保他的原因是什麼，他也非常清楚」、「我不需要跟ØZI 道歉，他自己很明白原因。」
此外，原PO分析Keanna釋出的截圖中，ØZI曾對她說過「是我處理得不好，對不起」，加上墮落天使的文在講述小孩，不禁讓原PO聯想Keanna小孩流產是否與Øzi有關係，而Keanna截圖對話時間點都被遮起來，到底是炮友還是有交往至今仍是個謎。
貼文一出後，引起網友熱烈討論，紛紛猜測「個人覺得事情不單純⋯到底有誰會約砲約到把對方生日刺在身上」、「搞不好女的曾經為男的墮胎」、「我猜是搞到肚子大 ozi 說要娶她結果後來不了了之之類的 純屬猜測」、「如果原po推論是真的話，那等於當初鬧離婚時KT肚子說的寶寶不是謝和弦的是ozi的耶！」、「她那些截圖都是之前就截好的（ig對話那幾張o的大頭貼都是舊的，表示不是最近截圖），不管是約跑還是真的交往，真的有人會沒事一直截圖存證的嗎」。（編輯：薛羽彤）