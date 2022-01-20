西堤群聚＋4！1月9號用餐客人再增2確診 2位家人也染疫
中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增13例本土個案，其中西堤群聚案持續擴大，今日又增加4例確診，分別為1月9號曾去用餐的客人再加2位染疫，另外就是之前確診客人的家人也增加2位確診，且這對家人也是於1月9號去西堤用餐的，9號成為西堤群聚的感染高峰期，已經累積21位當天曾在店內用餐的客人染疫，再加上家人的話，群聚數目就更龐大。
編輯中心/綜合報導
2022-01-20 14:53:21
陳時中說明，1月9號曾去西堤用餐的客人新增2位確診者，原本都已在居家隔離中，一人沒有症狀，一人則是出現咳嗽，採檢後發現陽性。另位2位確診者則是之前三代同堂聚餐客人的家人，為公公婆婆，也是在居隔期間採檢陽性，對社區的風險相對小。
指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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