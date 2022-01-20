特企／新光銀行發財水　祝福新年財運「福虎生豐」

新光銀行為了讓客戶新年增好運，客戶除了農曆年前可至各分行索取春聯及紅包袋外，特別準備限量的瓶裝「發財水」，於農曆年假前先放置於分行的金庫裡，經過春節期間飽吸財氣後，贈送給臨櫃辦理業務的客戶。客戶於開工的第一個營業日2月7日親臨各分行辦理臨櫃業務者，即可免費索取限量虎年發財水1瓶，數量有限送完即止。
自古以來「虎」向來被人們美譽為「百獸之王」，新光銀行2022年「發財水」的包裝，特別設計象徵財富的金元寶，加上「福虎生豐」字樣，希望能帶給每位拿到發財水的民眾最大的祝福，除了喝水有益健康也帶來財運及平安，在新年有個好的開始。
新光銀行為了虎您財運旺，推出「活利發發」新臺幣活儲專案，符合專案資金條件可享最高階年息1.60%之專案利率，且可依客戶資金使用規劃隨時提領，同時享受資金使用的彈性與高利，該活動只到111年3月31日，因有總額度限制，額滿將提前截止，敬請盡速把握機會。
針對美金則推出「外幣尊榮II」存款專案，本行境內自然人客戶以「新資金」承作本專案，享「美元三個月年息0.90%」利率優惠，專案期間自即日起至111年2月25日，本專案限時限量，活動詳情請洽各分行理財專員或至新光銀行官網查詢。