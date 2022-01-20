F-16V重新投入攔截共機任務 少將聯隊長率隊復飛
嘉義空軍基地第四聯隊編號6650的F-16V戰機在11日失事墜海，造成飛官陳奕上尉殉職，空軍司令部當日下令同型機全面停飛，實施天安特檢。空軍表示，今（20）日上午嘉義第四聯隊聯隊長魏兆麟少將已率領4架雙座F-16V戰機復飛，再度投入西南空域攔截共機任務。
記者呂炯昌／台北報導
2022-01-20 15:22:35｜2022-01-20 15:23:11
空軍司令部11日晚間舉行「空軍F-16V光點消失臨時」記者會，空軍司令部督察長柳惠千少將表示，失事的編號6650機飛行時數3415：05小時，期間並無發生重大故障，該機下午在進行基本對地炸射課目時墜海。空軍司令部當日就下令暫停F-16型機全部暫停戰演訓任務，執行「天安一號」特檢。
空軍現有3型主力戰機包括IDF經國號、F-16與幻象2000戰機，面對共機闖入西南防空識別區，主要由嘉義基地的第四聯隊肩負攔截任務，在F-16停飛期間，只能仰賴新竹的幻象2000與台中清泉崗基地的經國號戰機攔截，但由於經國號滯空時間最短、幻象2000油料費用為3型機中最高，缺少F-16戰機讓空軍在調度上增添不方便性。
空軍證實，在天安特檢執行完畢後，嘉義第四聯隊聯隊長魏兆麟少將今日上午率領4架雙座型F-16V Block20戰機復飛，再度投入西南防空識別區攔截共機任務。