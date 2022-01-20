PLG／年前封關戰 高雄鋼鐵人「牛水席」 邀雄親賺紅包
P.LEAGUE+ 高雄鋼鐵人將迎來年前封關主場賽事，21日對決新竹街口攻城獅以及23日力抗臺北富邦勇士，目前21日預售票房來到七成，23日則達九成。過年前夕，球團精心策劃充滿佳節氛圍主題週「牛水席」，搭配許多過年小遊戲，希望可以帶給雄親們一個難忘的年前回憶，。
記者鍾東穎/綜合報導
2022-01-20 15:25:38
「牛水席」主題週入場即可獲得限量「鋼鐵刮刮樂」，超高中獎率以及鋼鐵大紅包等著雄親們帶回家，還有「鋼鐵猛牛巴豆夭 啃富嚼獅享佳餚」轉盤牆，只要將指針轉到任務卡指定的美味佳餚，即可獲得限量鋼鐵小禮物。上週相當熱門的「一擊必勝拳擊機」、「鋼鐵手臂大挑戰」投籃機將繼續讓雄親們體驗同樂，「雄親信箱」也將繼續為球迷傳遞心意，中場依舊會抽出幸運球迷參與餐會，希望雄親們可以踴躍填寫明信片，傳遞鼓勵獻給球員。鋼鐵人吉祥物艾恩也將化身財神爺，邀請雄親們提早進場，與財神爺互動拍照沾好運。
去年底耶誕週球團推出百萬LOGO SHOT獲得極高關注及好評，因應過年決定加碼大放送，本週推出「五福臨門 百萬三分球」中場活動，兩場將抽出共十位幸運雄親，只要在24秒內於三分線連進5球就可以獲得十萬元獎金，讓雄親們替自己爭取過年大紅包，開心過個好年。
賽前表演，重金邀請「順興傳藝龍獅戰鼓團」以及「兩廣舞獅團」，將帶來充滿年節氣氛的精彩演出，來幫高雄鋼鐵人助漲氣勢，中場表演延續前一場高雄在地新星勢力，邀請在地「雄青」新興舞團 新莊熱舞Vagary以及CRYSIUINK 100%，必定嗨爆鳳山體育館。
由於疫情發展，球團也強調，球場內外必定嚴格遵守防疫會遵照中央流行疫情指揮中心以及高雄市政府規定，包含場內外加強宣導全程配戴口罩、嚴禁飲食、進場實名制以及健康申明書等填寫，誠摯邀請球迷做好防疫，共同為全台防疫盡一份心力，也替高雄鋼鐵人加油。