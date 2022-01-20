桃園最新9例確診足跡曝！遍佈新光三越、高鐵、多間銀行
中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增13例本土個案，其中9例和桃園有地緣關係，包括一對感染源不明的大湳市場買菜母女，西堤群聚＋4，以及曾去過金嗓歌友會的計程車司機載過的客人及其家人，還有機場保全的室友。而桃園市政府今天也公布了這些確診者的最新足跡。
編輯中心/綜合報導
2022-01-20 15:24:37｜2022-01-20 15:25:05
可以看到包括全聯、台茂購物中心、新光三越等百貨公司賣場；元大銀行中壢分行、台中銀行楊梅分行、群益金鼎證券中壢分公司等金融機構，還有搭乘高鐵來回的足跡。
與上述足跡曾有重疊者，請進行自我健康檢測，如有出現相關疑似症狀請撥打1922或防疫專線通報，配戴醫療用口罩儘速就醫，勿搭乘大眾交通工具並主動告知接觸史。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
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」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。