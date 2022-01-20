高雄1家3口確診足跡曝光　高雄港碼頭及好市多在列

新冠疫情有逐漸南下趨勢，繼新竹驚爆傳染後，高雄市今(20)日一家幼兒園也在上午接獲通知，全校全校80師生進行快篩，而高市府衛生局也證實，該名幼童因為發燒去醫院看病被驗出確診，疫調後發現父母的採檢結果也均為陽性，個案的父親本身在高雄港工作，Ct值11.5、有北部活動史，不過，市長陳其邁則說，經疫調發現案18156可傳染期已排除北部旅遊史目前正持續釐清疫調中。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-01-20 16:53:27｜2022-01-20 16:56:13
指揮中心指出，案18155、案18156、案18157為高雄一家3口確診，其中案18155為一名不到5歲男童，案18156為男童父親，曾打2劑BNT，案18157則為男童母親，中國籍配偶，高雄衛生局簡任技正潘炤穎指出，男童因為發燒抽搐送醫，採檢確診，確診父親曾多次登船進行維修工作，1家3口總計匡列362人，全數檢驗當中。
高雄衛生局簡任技正潘炤穎表示，4歲男童因為急症就醫，收治時確診，Ct值20，並針對同住者採檢，父母親也確診，爸爸Ct值11.5，媽媽Ct值20。
潘炤穎指出，經疫調後，從1月10日起追蹤，父親案18156常在高雄港登船進行工作，1/10前往高雄港務碼頭進行維修，1/13、14日也有上船維修，1/15時出現相關症狀，至診所就醫但沒有通報。
另外，確診男童案18155在1/19日出現發燒及抽搐症狀就醫，1/20確認為3人確診，並針對活動點及工作點、高風險場域，進行匡列採檢，擴大採檢中。
潘炤穎表示，案18155匡列就醫診所、家人、幼兒園及游泳池，以及案18156相關輪船商船等，媽媽職場接觸者218人，總計匡列362人，全數檢驗當中，並依據疫調狀況進行隔離。
高雄市衛生局也證實，已通知小孩幼兒園全校約79名師生進行採檢，醫院醫師及護理師已進駐幼兒園採檢體，一名家長陪同一名小孩搭巴士到防疫旅館隔離。
衛生局也公布3人公共場所活動史，男童1月8日下午去過允利養生水療館，1月3日至19日曾在保進松青幼兒園；男童父親足跡包含麥拉倫船、新光輪船；男童母親1月15日上午去過好市多中華店。
※【NOWnews 今日新聞
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