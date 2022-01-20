帛琉疫情升溫！旅遊泡泡取消或加嚴？陳時中回應了

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陳時中指出，我國目前跟帛琉有相關的班機最近一次自1月5日，當時該國疫情仍然維持低風險，且目前無確診者有相關疫調。他表示，帛琉的疫情大概在1月13至16日才開始爆發，主要是有一些境外移入個案，到現再約有189人，近七人有157人，雖然7天內有157人滿嚴重，但新光醫院聯絡得知是139名境外移入，在機場就被攔截，另外9名是本土，看起來還算是穩定。
陳時中說，今日下午會跟交通部觀光局和帛琉方視訊，了解該國目前整體的邊境管理情況，以及現在確診案裡是如何管理，開完會才會調整帛琉旅遊泡泡，但不排除會有加嚴的管制。
至於有民眾表示，帛琉旅遊泡泡若沒取消，旅行社也會照常出團，但若檢疫規定加嚴後，可能不想去，在機票部分是否有辦法全額退費？陳時中則回應，相關後續影響在今日下午的會議也會討論、了解，而這些民意想法都可以做個參考，但在就政府來說，相關作為都必須經過縝密計算。（編輯：林莞茜）
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