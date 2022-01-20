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帛琉疫情升溫！旅遊泡泡取消或加嚴？陳時中回應了

▲指揮中心指揮官陳時中，針對帛琉旅遊泡泡相關議題進行說明。（圖／指揮中心）
▲指揮中心指揮官陳時中，針對帛琉旅遊泡泡相關議題進行說明。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-01-20 15:30:11

帛琉近來傳出Omicron疫情，外界針對「帛琉旅遊泡泡」提出質疑，喊話要暫停或將檢疫措施加嚴，對此，指揮中心指揮官陳時中今（20）日表示，目前跟帛琉有相關的班機往來最近是1月5日，當時帛琉的疫情相當的低，但接下來仍會視情況，不排除會有加嚴格的管制。

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有關帛琉傳出破百人染疫一事，發言人莊人祥在昨日證實當地確實有疫情，指揮中心指揮官陳時中，在今日的疫情記者會上，針對相關議題進行詳細說明。

陳時中指出，我國目前跟帛琉有相關的班機最近一次自1月5日，當時該國疫情仍然維持低風險，且目前無確診者有相關疫調。他表示，帛琉的疫情大概在1月13至16日才開始爆發，主要是有一些境外移入個案，到現再約有189人，近七人有157人，雖然7天內有157人滿嚴重，但新光醫院聯絡得知是139名境外移入，在機場就被攔截，另外9名是本土，看起來還算是穩定。

陳時中說，今日下午會跟交通部觀光局和帛琉方視訊，了解該國目前整體的邊境管理情況，以及現在確診案裡是如何管理，開完會才會調整帛琉旅遊泡泡，但不排除會有加嚴的管制。

至於有民眾表示，帛琉旅遊泡泡若沒取消，旅行社也會照常出團，但若檢疫規定加嚴後，可能不想去，在機票部分是否有辦法全額退費？陳時中則回應，相關後續影響在今日下午的會議也會討論、了解，而這些民意想法都可以做個參考，但在就政府來說，相關作為都必須經過縝密計算。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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