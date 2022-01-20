光復國小學生手作東南亞風味醬料 品嚐新住民家鄉味迎春
《四方報》報導，十二年國教課綱實施進入第三年，依學生學習需求而規劃新住民語文領域，光復國小同步開設東南亞地區的官方語言提供學習，疫情變化不定，阻隔了新住民家長們的回鄉路，春節腳步近了，每逢佳節倍思親，配合國際教育四堂課實施，教師們決定用醬料呈現媽媽思念的家鄉味與對未來的祝福。
記者李芷涵/綜合報導
2022-01-20 15:33:05
民以食為天，安排課程是由越南、泰國、緬甸等新住民老師，指導班級學生製作東南亞國家風味醬料，製作前學生先到日光農場收成自己種植的香菜及辣椒等調味料所需食材，新住民教師們分別穿上傳統服飾，讓學生同時欣賞各國服裝特色，配合當地氣候，服裝材質偏薄，精緻的手工製作，使用明朗亮麗的顏色，例如，越南女子的國服「奧黛」、泰國女生的緞面質上衣及紅底金黃花紋長褲，緬甸女生下裝都是一片繫緊的布稱做「特敏」。老師同時介紹該國家在全球的地理位置及國家的語言，指導學生說出「您好！謝謝！」等生活用語，學會打招呼時雙手合十問好等禮儀。
今日午餐加菜的部份是「風味醬汁佐水餃」，因應防疫規定，醬汁以個別製作為原則，每位學生使用個別餐具及調味盤，老師輪流到各班示範醬料製作，用餐前，先洗手消毒拿出隔板，分別品嘗水餃搭配各國風味醬的味道，使用食材為「八方雲集水餃」，過程中，學生練習東南亞國家語言打招呼用語，回家後就可實際運用自己學到的語言，向家人說聲謝謝。
王品喆同學說：「這是我第一次吃到越南特色醬汁，製作時聞到味道就覺得餓了，酸酸甜甜搭配水餃也很好吃！」毛榆萱同學表示：「東南亞國家使用的調味醬汁材料很相似，但比例不同，我喜歡緬甸醬汁，顏色很淡，配合上水餃，酸甜的滋味讓人食慾大開。」曾淯筌同學認為泰國醬汁特別加入檸檬汁，沾水餃吃起來更有味道，下次吃煎餃時也想再試試。
張明賢校長表，校內實施國際教育2.0計畫，跨域結合校訂食農課程，達到國際教育希望培育的核心素養之一「尊重多元文化與國際理解」，認識文化的共通性與差異性，打開學生的視野，鏈結全球，欣賞多元之美。