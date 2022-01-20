千盞彩繪燈籠溫暖人心 普濟燈會邁入第10年「虎哩幸福」

「府城普濟燈會」自 102 年開始於年節期間，為離鄉的遊子、往來的旅人，點亮一顆顆彩繪燈籠，營造一處「有光」的回家感受。 從廟口到國華街，一路延伸至普濟七角頭區域，並和藝術空間、公益組織、友境廟宇、醫療單位積極合作，更是逐步走出國際，參與日本「台灣祭」的展出。

邁入第 10 年的普濟殿燈會是少數由地方結合街區籌辦的燈節，每年在農曆 12 月 25 日啟燈到元宵節期間，透過懸掛 1,500 個彩繪燈籠營造濃厚在地春節氛圍。普濟殿燈會舉辦至今累計超過 10 萬人次參觀，除深受當地居民及遊客的喜愛與支持，也是攝影師及網紅必拍景點，更被票選為台灣 10 大燈會之一，成為吸引觀光客每年至台南朝聖的盛事之一。今年展出的 1,500 盞加上牛年的 400 盞共 1,900 盞燈籠，規模更勝往年。

台南市長黃偉哲表示，普濟燈會對台南來說不只是一個燈會，更是一個每年邀請老朋友、新朋友一起來參與的活動。大家願意為了普濟燈會的故事每年造訪台南，讓新朋友變成老朋友、甚至讓老朋友變成家人，每年就像回家一樣親切自然，他呼籲離鄉在外的遊子，再忙也要記得回來走走。他也感謝今年中央補助普濟燈會 40 萬元，並宣布南市府加碼補助 10 萬元，希望讓大家好做事，活動更圓滿。

今年普濟燈會以「普濟拾光 虎哩幸福」為主題，除了原有靜態的彩繪燈籠展覽外，更增設「祈福燈宮」的動態互動，透過廟宇空間「入龍喉、出虎口」的觀念設計，讓賞燈民眾在一進一出之後，能脫去厄運，在燈籠映照希望之下，帶來新年好運。雖然因應防疫取消踩街遊行，但仍然有手創工作坊、懷舊童玩、小吃體驗及影像展覽等活動。普濟燈會從 1 月 27 日展至 2 月 28 日，歡迎春節期間闔家大小一起來走春賞燈。

▲黃偉哲進入普濟殿祈福燈宮，以「入龍喉、出虎口」為設計，象徵厄運去，好運來（圖／記者林怡孜攝，2022,01,20）