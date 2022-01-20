千盞彩繪燈籠溫暖人心 普濟燈會邁入第10年「虎哩幸福」

我是廣告 請繼續往下閱讀
邁入第10年的普濟殿燈會是少數由地方結合街區籌辦的燈節，每年在農曆12月25日啟燈到元宵節期間，透過懸掛1,500個彩繪燈籠營造濃厚在地春節氛圍。普濟殿燈會舉辦至今累計超過10萬人次參觀，除深受當地居民及遊客的喜愛與支持，也是攝影師及網紅必拍景點，更被票選為台灣10大燈會之一，成為吸引觀光客每年至台南朝聖的盛事之一。今年展出的1,500盞加上牛年的400盞共1,900盞燈籠，規模更勝往年。
台南市長黃偉哲表示，普濟燈會對台南來說不只是一個燈會，更是一個每年邀請老朋友、新朋友一起來參與的活動。大家願意為了普濟燈會的故事每年造訪台南，讓新朋友變成老朋友、甚至讓老朋友變成家人，每年就像回家一樣親切自然，他呼籲離鄉在外的遊子，再忙也要記得回來走走。他也感謝今年中央補助普濟燈會40萬元，並宣布南市府加碼補助10萬元，希望讓大家好做事，活動更圓滿。
今年普濟燈會以「普濟拾光 虎哩幸福」為主題，除了原有靜態的彩繪燈籠展覽外，更增設「祈福燈宮」的動態互動，透過廟宇空間「入龍喉、出虎口」的觀念設計，讓賞燈民眾在一進一出之後，能脫去厄運，在燈籠映照希望之下，帶來新年好運。雖然因應防疫取消踩街遊行，但仍然有手創工作坊、懷舊童玩、小吃體驗及影像展覽等活動。普濟燈會從1月27日展至2月28日，歡迎春節期間闔家大小一起來走春賞燈。
去年普濟燈會因新型冠狀病毒肆虐，在防疫考量下首次停辦，今年是屆滿10年的里程碑，府城普濟燈會希望能傳遞的是盞點亮人心的溫暖、振興地方的力量，並給予最誠摯的新年祝福。今（20）日記者會，立委林俊憲、市議員陳怡珍及沈震東也到場共襄盛舉，感謝普濟殿讓世界看見台灣，並為台南的文化創生注入軟實力。