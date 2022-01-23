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巷仔內／迎向下個7週年　時力走出第三勢力「新道路」

▲時代力量迎來創黨七週年，目前也正在走著過往「第三勢力政黨」從未走過的路。圖為時代力量在西門町舉辦「1218公投日 出門投票展現民意」記者會。（圖／時代力量立院黨團提供）
▲時代力量迎來創黨七週年，目前也正在走著過往「第三勢力政黨」從未走過的路。圖為時代力量在西門町舉辦「1218公投日 出門投票展現民意」記者會。（圖／時代力量立院黨團提供）

記者丁上程／特稿

2022-01-23 10:00:00

歷經風風雨雨，時代力量即將在25日迎來創黨七週年。雖然歷經多次退黨潮，不僅當初無法接受黨內路線爭議的黨員們相繼離開，就連當初間接引燃退黨潮的決策者們，目前還留在決策圈內的人寥寥可數。不可置否，時代力量在迎來第一個七週年紀念的同時，也進行了首次世代交替。比起過往，時代力量黨內少了對於路線的爭議，多了一點保守且偏中間路線的態度，想藉此走出屬於時代力量自己的「第三勢力道路」。

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在時代力量之前，台灣不是沒有出現所謂「第三勢力」的政黨，其中最明顯的例子莫過於新黨、親民黨以及台灣團結聯盟。三個政黨創黨至今都約為20多年左右，不僅一度都在國會甚至是地方縣市首長選戰佔有一席之地，其中親民黨甚至還一度差點成為執政黨。不過時至今日，僅剩新黨還在台北市議會有黨團，親民黨在全台灣只剩下6席市議員，台聯更是直接在2020年選戰後宣布暫時「冬眠」。

三個黨都有個很明顯的特徵，就是最後都淪為藍綠兩大黨的附隨小黨，且黨內較為知名的政治人物，都為原本國民黨或民進黨的相關人士，選舉時靠的也是原本藍綠兩黨的支持者，並非開創出藍綠之外的第三條路。也因此在政黨勢力式微後，不僅政治人物重回藍綠兩黨，就連原本累積的支持者也各自回籠，無法延續政黨生命。

而時代力量，或許可以說是台灣政壇真正的「第三勢力」。

時代力量在創黨初期，雖然也是吸納了部分親綠人士，但並非原為民進黨的人士帶槍投靠。而在歷經數度退黨潮後，黨內大多數親綠人士都選擇離開，等於是讓時代力量又成為更純粹的第三勢力。雖然以台灣的政治現況來說，要在藍綠兩黨中間找出第三個政黨的生存空間，可以說是「夾縫中求生存」，但很明顯，時代力量正在走出過去還沒有人走過、真正屬於第三勢力的路。

選擇親藍或親綠，讓新興政黨在短期內獲取較多政治紅利，但無疑是飲鴆止渴。原因在於無法與藍綠兩黨做出品牌區隔，時間一長，支持者終究會回歸到藍綠兩黨。而時代力量因為喊出「不想成為小綠」，雖然會流失原有的親綠支持者，但留下來的就是純粹的「時代力量支持者」，而非寄生於國民黨或民進黨之下。

時代力量正在走著專屬於自己的第三勢力路線，至今迎來了創黨的第一個七年。面臨數度退黨潮後，感覺得出時代力量在這條路上走得如履薄冰，甚至面臨可能泡沫化的風險。面對藍綠兩大黨以及同為第三勢力競爭者的民眾黨夾殺，時代力量想迎向下個七週年，勢必會更加舉步維艱，就看接下來如何在台灣的政局之中，開創出屬於自己的新天地。

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