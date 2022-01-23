巷仔內／迎向下個7週年　時力走出第三勢力「新道路」

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三個黨都有個很明顯的特徵，就是最後都淪為藍綠兩大黨的附隨小黨，且黨內較為知名的政治人物，都為原本國民黨或民進黨的相關人士，選舉時靠的也是原本藍綠兩黨的支持者，並非開創出藍綠之外的第三條路。也因此在政黨勢力式微後，不僅政治人物重回藍綠兩黨，就連原本累積的支持者也各自回籠，無法延續政黨生命。
而時代力量，或許可以說是台灣政壇真正的「第三勢力」。
時代力量在創黨初期，雖然也是吸納了部分親綠人士，但並非原為民進黨的人士帶槍投靠。而在歷經數度退黨潮後，黨內大多數親綠人士都選擇離開，等於是讓時代力量又成為更純粹的第三勢力。雖然以台灣的政治現況來說，要在藍綠兩黨中間找出第三個政黨的生存空間，可以說是「夾縫中求生存」，但很明顯，時代力量正在走出過去還沒有人走過、真正屬於第三勢力的路。
選擇親藍或親綠，讓新興政黨在短期內獲取較多政治紅利，但無疑是飲鴆止渴。原因在於無法與藍綠兩黨做出品牌區隔，時間一長，支持者終究會回歸到藍綠兩黨。而時代力量因為喊出「不想成為小綠」，雖然會流失原有的親綠支持者，但留下來的就是純粹的「時代力量支持者」，而非寄生於國民黨或民進黨之下。
時代力量正在走著專屬於自己的第三勢力路線，至今迎來了創黨的第一個七年。面臨數度退黨潮後，感覺得出時代力量在這條路上走得如履薄冰，甚至面臨可能泡沫化的風險。面對藍綠兩大黨以及同為第三勢力競爭者的民眾黨夾殺，時代力量想迎向下個七週年，勢必會更加舉步維艱，就看接下來如何在台灣的政局之中，開創出屬於自己的新天地。